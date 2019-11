Un homme poignarde une femme en face de la gare

«Vers 16h30-17h, un homme a blessé une femme avec un couteau aux alentours de la gare de Morges, confirme au téléphone Pascal Fontaine, porte-parole de la police cantonale. L'agresseur et la victime se connaissaient bien. Je ne peux toutefois pas préciser la nature de leur relation.»

Lundi, en fin de journée, devant le centre commercial situé en face de la gare, des passants ont assisté à un drame, comme le révèle le Journal de Morges sur son site internet. Un homme a poignardé au cou une femme qui, d'après notre confrère, serait sa compagne.

«La victime a rapidement été emmenée au CHUV», poursuit le porte-parole. Ce dernier ne se prononce pas sur son état de santé mais précise qu'elle était consciente quand elle a été prise en charge par les services de secours. «La police a interpellé l'auteur sur place, indique encore Pascal Fontaine. Il n'a pas cherché à fuir et s'est laissé faire.» Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cette agression.