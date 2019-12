GE Servette termine l’année par un succès

GE Servette est rentré très doucement dans son match. Les hommes de Pat Emond ont subi la domination de Langnau qui a réalisé un premier tiers très rythmé. Il fallait une fois de plus un tout bon Robert Mayer pour bloquer les quinze tirs bernois (contre 4 seulement pour les Aigles) de cette période initiale. Toujours privé de Tommy Wingels, suspendu après que le recours de GE Servette n’a pas été accepté par la Ligue nationale, les Genevois ont fait le dos rond avant de gentiment monter en puissance.

Et c’est justement le remplaçant, poste pour poste de Tommy Wingels, Tim Bozon, qui a ouvert le score en début de période médiane (23e). Sur le coup, l’ailier français a joliment trompé Ivar Punnenovs en faisant mine d’ouvrir son tir pour mieux viser le côté fermé d’un lancer ras de glace très malin. La partie s’est alors équilibrée mais plus rien n’a été marqué jusqu’à la deuxième sirène.

Dès l’entame de la dernière période, les Tigers ont assez logiquement égalisé après une scène confuse devant Robert Mayer (44e). C’est Ben Maxwell qui s’est trouvé au bon moment a bon endroit pour pousser le puck au fond des filets après un joli effort derrière le but de Harri Pesonen. Malgré une légère domination, Langnau n’est pas parvenu à faire la différence lors des 60 minutes réglementaires. C’est finalement après la séance de tirs au but (des réussites de Smirnovs, Tömmernes et Winnik) que Genève s’est offert un dernier succès en cette année 2019 qui aura dépassé toutes les attentes du côté des Vernets.

Langnau - GE Servette 1-2 tab (0-0 0-1 1-1) Ilfis. 5951 spectateurs.

Arbitres: MM. Fluri et Hungerbühler; Altmann/Steenstra.

Buts: 23e Bozon (Richard) 0-1. 44e Maxwell (Pesonen) 1-1.

Langnau: Punnenovs; Cadonau, Leeger; Erni, Lardi; Schilt, Blaser; Huguenin; Schmutz, Maxwell, Pesonen; Berger, Gagnon, DiDomenico; Kuonen, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Sturny. Entraîneur: Heiz Ehlers.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Bozon, Richard, Rod; Miranda, Fehr, Winnik; Kyparissis, Kast, Smirnovs; Riat, Berthon, Douay. Entraîneur: Pat Emond.

Pénalités: 1x2’ contre Langnau, 3x2’ contre GE Servette.

Notes: Langnau sans Earl, Elo (surnuméraires), Rüegsegger, Dostoinov ni Glauser (blessés). GE Servette sans Wingels (suspendu), Maillard, Fritsche, Descloux, Wick, Smons (blessés), Charlin, Cajka ni Patry (M20). 26e tir sur le poteau de Langnau. 51e Cadonau manque la transformation d’un tir de pénalité. 64e: temps-mort Langnau.

Tirs au but: Smirnovs 1-0; Blaser 1-1; Richard 1-1; Cadonau 1-1; Tömmernes 2-1; Diem 2-2; Fehr 2-2; Pesonen 2-2; Winnik 3-2; Maxwell 3-2.