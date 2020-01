Deux jours après son triomphe entre les piquets de Kitzbühel, Daniel Yule joue placé après la première manche du slalom de Schladming. Victorieux de trois des quatre dernières courses, le Valaisan, qui s’était classé 3e ici même l’an dernier, est en embuscade, à 75 centièmes de Marco Schwarz, l’un des nombreux favoris de cette sixième épreuve de la saison.

Devant une foule en délire, toujours prête à pousser un compatriote, c’est le skieur de Villach, deuxième dimanche, qui a profité d’une piste en parfait état pour s’installer dans le fauteuil de leader. Il devance le Norvégien Henrik Kristoffersen de 14 centièmes et le Français Alexis Pinturault, le vainqueur de Val d’Isère, de 0’’32.

Deuxième Helvète classé, Ramon Zenhäusern pointe au neuvième rang à déjà plus d’une seconde (à 1’’43, plus précisément). Alors que Loïc Meillard est plus loin, 17e à 1’’84, le Genevois Tanguy Nef a été éliminé sur le haut du tracé. Le Vaudois Marc Rochat est classé au 27e rang, à 2’’39.

C'est le Français Clément Noël (30e à 2’’60 après avoir failli sortir) qui sera le premier à s'élancer sur le coup de 20 h 45, lors de la 2e manche. Lui qui s’était imposé à Wengen et à Zagreb pourrait bien effectuer une belle remontée...

