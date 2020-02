Corinne Suter éjectée du podium à Garmisch

Meilleur temps de l'entraînement la veille, Corinne Suter n'a pas confirmé lors de la descente à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). La Schwytzoise a terminé 5e, à 0''98 de l'Allemande Viktoria Rebensburg (1'41''94). Cette dernière signe sa première victoire en descente.

L'Italienne Federica Brignone (+0''61) et la Tchèque Ester Ledecka (+0''83) complètent le podium.

Du côté des autres Suissesses, Joana Haehlen s'est hissée au septième rang (+1''63). Jasmine Flury (11e, +1''90) et Lara Gut-Behrami (15e, +2''15) figurent dans le top 15. On trouve plus loin Wendy Holdener (21e à 2''71), Michelle Gisin (24e à 2''82), Juliana Suter (27e à 3''18), Priska Nufer (31e à 3''57) et Jasmina Suter (39e à 4''90). Rahel Kopp a été éliminée.

Malgré sa 5e place, Corinne Suter conserve la première place du classement général de la descente. Avec 317 points, elle devance Mikaela Shiffrin (256 points), toujours leader du général. L'Américaine n'était pas de la partie à Garmisch. Confrontée au décès de son père, elle est retournée auprès de sa famille dans le Colorado.