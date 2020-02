Des débuts réussis pour Denis Malgin

Échangé à Toronto par les Florida Panthers mercredi, Denis Malgin a connu de probants débuts avec les Maples Leafs alors que huit matches figuraient au calendrier de la NHL dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans la victoire contre les Pittsburgh Penguins (4-0), l’attaquant soleurois a évolué sur le deuxième trio en compagnie de William Nylander et de John Tavares. Il a patiné durant 15’20. À titre comparatif, en Floride, quand il était titularisé, son temps glace dépassait rarement les 10 minutes.

Même s’il n’a pas obtenu de point personnel, son implication, sa rigueur, son intelligence de jeu et son énergie lui ont valu les compliments de l’entraîneur Sheldon Keefe.

S’il a concédé avoir ressenti des picotements dans les jambes durant la troisième période car il avait rejoint la Ville Reine depuis la Californie où il se trouvait avec les Panthers au moment de la transaction, le Suisse a apprécié sa première dans le chandail des Leafs. «C’est une grande opportunité de pouvoir jouer avec de tels joueurs. Maintenant, je vais travailler encore plus fort pour être meilleur lors des prochains matches.»

Dans le vestiaire, il a aussi reçu les louanges de Nylander: «C’est un très bon joueur, c’est super d’évoluer avec lui. Il voit vraiment bien le jeu.»

Au Prudential Center, le joueur de centre valaisan Nico Hischier n’a pas griffé la feuille des compteurs à l’occasion de son 200e match de saison régulière dans la ligue professionnelle nord-américaine. Mais, en compagnie du défenseur zurichois Mirco Müller, il a savouré un succès contre les San Jose Sharks de l’ailier appenzellois Timo Meier (2-1). Le but de la victoire a été inscrit par le défenseur P.K. Subban en avantage numérique.

