Coincé entre modernisme et tradition, le difficile équilibre des Tsaatans

Ce matin-là, il est 8 heures, je me réveille transi par le froid sibérien qui transperce l’atmosphère du tipi. Le petit thermomètre que j’ai apporté m’indique –17 degrés! L’impression d’avoir dormi dans un congélateur… Heureusement, Gantuya, recouverte de deux seules fines couvertures, est sortie de son lit formé de quelques planches de bois pour allumer un feu dans le petit poêle à bois. La température va vite remonter à –7 degrés, ce qui paraît plus supportable pour commencer la journée. Dehors, le soleil s’est levé depuis un bon moment, mais il fait encore –27. Puis, après quelques bols de thé au lait salé bien chaud, il est déjà temps de réunir les rennes du clan pour les emmener dans la montagne où ils gratteront la neige avec leurs sabots à la recherche de nourriture, principalement de l’herbe, des feuilles et des écorces, mais avant tout du lichen, aliments essentiels à leur survie.

Je suis dans le coin le plus reculé et le plus froid de Mongolie. Une région isolée et inhospitalière. Le pays des Tsaatans. Pour arriver là, il aura fallu de longues heures dans un 4×4, rouler sur des rivières et des lacs gelés, traverser des forêts et des plaines enneigées. En hiver, grâce à la glace et à la neige, il est possible d’y arriver, mais en été seul le cheval ou le renne peut rejoindre ce peuple éloigné du reste du monde.

Chaque éleveur reconnait parfaitement ses animaux.

Les Tsaatans sont l’une des dernières ethnies nomades qui élèvent des rennes, avec les Nénètses, en Sibérie. L’hiver, ils descendent de la montagne pour s’installer dans leurs tipis, semblables aux tentes amérindiennes, ou parfois, depuis quelques années, dans de petites maisons en rondins de bois, plus confortables, d’où ils ne bougeront plus jusqu’au printemps. Bien que, à l’image de Tuul, la plupart préfèrent rester dans un tipi. «Je suis née dans un tipi, je finirai ma vie dans un tipi.» Ainsi, ils ne sont plus qu’à quelques heures du premier village où les enfants peuvent être scolarisés et l’accès à la nourriture facilité. Reste que leurs conditions de vie sont très rudes, sans aucun confort. L’hiver la température peut chuter jusqu’à –50degrés! Seul le téléphone et la télévision les relient à une civilisation moderne, s’adaptant ainsi à un monde inconnu il y a peu.

Nomadisme après communisme

Les Tsaatans subirent une sédentarisation forcée lors de la période communiste, mais beaucoup d’entre eux ont repris leur mode de vie nomade dans les années 1990. Aujourd’hui ils sont à peu près 300 et possèdent environ 3000 rennes. Répartis en deux clans bien distincts, séparés d’une distance de 150 kilomètres, ils vivent dans une région proche de la frontière russe, à 3000 mètres d’altitude.

J’ai la chance de pouvoir passer quelques jours dans le tipi de Davaajav et Gantuya, espérant, malgré le froid, m’enrichir de leur qualité de vie simple, de leur vécu, identique depuis la nuit des temps, et de leur relation intime à la nature et aux esprits, le chamanisme faisant partie intégrante de leur organisation sociale. Mais, malgré l’éloignement, la peur du coronavirus a également atteint cette contrée. Je serai le dernier touriste à pouvoir partager leur mode vie avant de longs mois.

A l’image des Amérindiens, la majorité des Tsaatans vivent sous des tipis.

Le clan de Davaajav se compose d’une soixantaine de personnes réparties dans 17 familles; ils détiennent 400 rennes. Chacune possède ses propres cervidés, qu’ils regroupent avec ceux de la communauté. La relation entre les hommes et les bêtes est très forte, Davaajav s’exclame: «Mes rennes, je les retrouve entre mille!» En hiver, les Tsaatans s’immobilisent jusqu’au printemps. Seules les bêtes accompagnées par deux hommes de la tribu partiront dans la taïga en quête de nouveaux pâturages pour satisfaire leur besoin de nourriture.

Un bétail à protéger du loup

Durant ma présence dans la communauté, après une attaque de loup, principal prédateur, une grande partie du troupeau a été ramenée à proximité des hommes, afin de les protéger de nouvelles menaces. Le reste de l’année, les Tsaatans partiront avec leur bétail et, en fonction de la météo, nomadiseront cinq ou six fois jusqu’à l’hiver suivant.

Les bois de rennes sont la ressource principale des revenus.

Davaajav m’explique que l’hiver n’est de loin pas la saison la plus difficile, le froid n’est pas un problème. J’ai remarqué qu’ils paraissent insensibles, comme immunisés. Il y a peu de travail, principalement parce que les rennes ne sont pas proches de la tribu. Le printemps, en revanche, peut être beaucoup plus compliqué. Le labeur ne manque pas, c’est la saison des naissances et le climat est très changeant, pouvant provoquer de gros risques pour les animaux.

Le gouvernement mongol a pris conscience du risque de voir disparaître cette ethnie et, depuis 2008, subventionne chaque Tsaatan avec un petit revenu, espérant faire augmenter le taux de natalité et pérenniser ainsi ce peuple millénaire.

Les rennes sont regroupés durant la journée avant que chacun récupère ses bêtes.

À part les subventions de l’État et depuis peu le tourisme, le renne est la seule ressource des Tsaatans. Source de nourriture: on consomme leur viande, mais généralement seulement quand le cervidé a dépassé l’âge respectable de 17 ans; on boit le lait, mais en petite quantité: ses vertus contre l’hypertension sont très appréciées et on en fait du fromage. Source d’habillement: la peau sert à confectionner des habits traditionnels, des manteaux, des chapkas, des gants ou des tapis; on en fait des bottes avec la peau des pattes, car c’est la partie la plus chaude. Source de monnaie d’échange, les bois servent à confectionner des objets décoratifs, des sculptures, des ustensiles de cuisine et, lorsqu’ils sont coupés en été (c’est à cette période que le saignement des bois est important), ils sont utilisés pour la médecine traditionnelle.

Tout comme Narangeris avec son petit frère Endris, les enfants montent sur les rennes dès leur plus jeune âge.

En se rapprochant de la civilisation, Davaajav a remarqué de nouvelles évolutions et des changements de comportement inédits. Grâce aux panneaux solaires et aux batteries, la télévision est entrée dans les tipis. La vodka coule aussi parfois à flots. Les plus jeunes n’ont plus envie d’une vie aussi difficile, beaucoup abandonnent leur mode de vie pour rejoindre la ville. Et le réchauffement climatique ne facilite pas la tâche des éleveurs. Heureusement, tant qu’il y aura des rennes, Davaajav est persuadé que, malgré tout, les générations prochaines continueront à perpétuer cette existence aux traditions ancestrales. Espérons que les esprits de la taïga l’entendent et lui donnent raison.