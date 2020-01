Clint Capela avait un message à faire passer

Voilà qui lance sérieusement bien l'année 2020 de Clint Capela. Le pivot genevois a réussi son match référence de l'exercice en cours lors de la victoire des Houston Rockets contre les Philadelphia Sixers (118-108). Qui plus est face à celui qu'il considère comme le meilleur joueur du monde à son poste à l'heure actuelle, Joël Embiid.

Capela. Beast mode.



30 PTS / 14 REB pic.twitter.com/AXUWInuhjQ — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 4, 2020

Le Suisse de la franchise texane avait annoncé la veille de leur duel qu'il attendait avec impatience son «match-up» avec le Camerounais. Et bien il n'a pas déçu: 30 points, 14 rebonds et 75% de réussite au tir pendant qu'Embiid terminait à 20 unités avec un petit 42%. «C'était important d'envoyer un message ce soir», a déclaré «CC15».

Clint Capela on if he had extra motivation playing against Joel Embiid tonight: "Definitely. To me, he's the best big man in the league right now, so it was important to make a statement tonight." pic.twitter.com/3Yk5npXb6Y — Salman Ali (@SalmanAliNBA) January 4, 2020

Clint Capela a reçu les félicitations des deux stars de son équipe, Russell Westbrook et James Harden, toujours aussi intenable (44 points, 11 rebonds et 11 assists) malgré son nouveau look. Ses Rockets occupent le 4e rang à l'Ouest, tandis que «Phila» rétrograde au 6e à l'Est après ce quatrième revers de suite.

James Harden on Clint Capela: "He's one of the fastest running bigs that we have in this league so it was an opportunity for him to score." pic.twitter.com/83xt9eB51S — Salman Ali (@SalmanAliNBA) January 4, 2020

Russell Westbrook on Clint Capela: "He did a good job running the floor on both sides and defending the rim." pic.twitter.com/wFN1fkjTZg — Salman Ali (@SalmanAliNBA) January 4, 2020

