Berne promet des millions pour sauver l’apprentissage

Un jeune qui rate son entrée dans la vie professionnelle, ce sont des coûts sociaux qui explosent. Or la crise économique actuelle fait craindre le pire pour les dizaines de milliers de candidats à un apprentissage. Le parlement en est bien conscient. Tant le Conseil des États que le Conseil national ont accepté sans broncher - ce qui est rare - une motion qui veut soutenir les entreprises formatrices.

À première vue, la proposition n’est pas très spectaculaire. Il est prévu que le Conseil fédéral prenne, en coordination avec les Cantons et les organisations professionnelles, des mesures ciblées pour que les entreprises formatrices continuent à recruter des apprentis, malgré les difficultés. Mais elle a l’avantage d’avoir la bénédiction du ministre de l’Économie, Guy Parmelin, très préoccupé par cette problématique, qui a déjà assuré que des millions pouvaient être utilisés à cet effet.

«La loi sur la formation professionnelle permet déjà à la Confédération de prendre des mesures pour corriger les déséquilibres», explique le Vaudois. Dans le cadre du budget 2020, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation a été doté de 48 millions de francs pour la promotion de projets. Cela ne signifie pas encore que toute cette somme sera utilisée pour soutenir l'apprentissage, «mais cela donne une certaine flexibilité pour définir l'orientation des mesures», précise Guy Parmelin. Et ce n’est pas tout: l’annulation des championnats nationaux des apprentis cette année, les fameux Swiss Skills, permet aussi de libérer quelques millions de plus.

Pour la sénatrice Adèle Thorens (Verts/VD), à l’origine de cette motion, l’avantage du texte est de coller à la réalité de la Suisse. «Certains cantons sont beaucoup plus touchés que d’autres. Actuellement, la situation est particulièrement tendue à Genève, à Zurich et dans le canton de Vaud. Guy Parmelin a toujours été ouvert au fait de prendre des mesures, mais il fallait trouver des instruments susceptibles d’avoir une majorité au Conseil fédéral et au parlement.» Un projet qui semble bel et bien porter la patte des Vaudois, puisque que du côté du National c’est Samuel Bendahan (PS/VD) qui a dû convaincre au sein de la Commission de l’économie, avant que le dossier ne parte vers celle de l’éducation.

Enfin, l’adoption de ce texte fait écho aux propos de Pierre-Yves Maillard (PS/VD), le patron de l’USS, qui dans Le Matin Dimanche s’inquiétait des apprentis. Pour éviter une crise de la formation professionnelle, il proposait un bonus de 1000 francs par place d’apprentissage créée. Une somme qui serait déduite des prêts que les PME en difficulté ont dû emprunter pour faire face à la crise.

Si ce n’est pas sa piste qui a été retenue, Pierre-Yves Maillard estime que cette motion est un bon premier pas. «Des propositions qui passent aussi nettement dans les deux Chambres, il n'y en a pas eu beaucoup durant cette session. Ça montre que cette thématique est reconnue, et que l’idée trompeuse selon laquelle il y aura toujours assez de places d'apprentissage se dissipe. Maintenant il faudra voir comment cette proposition sera concrétisée.» Pour lui, une chose est sûre, la question des remboursements des prêts va très rapidement se reposer. «À cette occasion, l’idée d'alléger la facture des entreprises formatrices peut avancer.»