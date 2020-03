Bastian Baker: «Le hockey m’a appris la discipline»

Bastian Baker a écrit la chanson qui devra inspirer la sélection suisse de l’entraîneur Patrick Fischer lors des championnats du monde à Zurich et Lausanne au mois de mai. Fils d’un ancien joueur professionnel, Bruno Kaltenbacher, Bastian Baker a gravi les échelons du mouvement junior du Lausanne Hockey Club jusqu’en juniors élites avant de se consacrer à sa carrière musicale. Le Lausannois de 28 ans évoque le monde du sport et de la musique, deux univers totalement différents qui ont pourtant quelques points communs.

Quel genre d’émotions votre chanson «Here We Go» va-t-elle susciter?

L’idée était que lorsque les joueurs entrent sur la glace en écoutant cette chanson, ils ressentent de l’excitation. Je ne la considère pas comme une chanson «de sport», et pourtant c’est un peu ce qu’elle est. Lorsqu’on l’écoute, on ne peut décidément pas avoir une mentalité de perdant. Elle dégage quelque chose. De la puissance. De l’envie.

Avec votre passé de joueur de hockey, vous considérez-vous comme un expert de ce sport?

La musique et le hockey sont mes deux grandes passions. La musique me permet d’exprimer tout ce dont j’ai envie. Je ne me considère pas comme un expert de hockey, mais plutôt comme un grand fan. Chaque matin, je regarde les highlights de la NHL et je m’intéresse aussi à ce qui se passe dans le championnat de Suisse.

Peu de chanteurs suisses ont réussi une grande carrière internationale. Vous considérez-vous comme un pionnier, un peu comme les premiers joueurs helvétiques qui se sont imposés en NHL?

Non, je ne me considère pas comme un pionnier… Par contre, je suis parti tôt à l’étranger pour tenter ma chance. Au début, il fallait expliquer à tout le monde que je ne venais pas de Suède et que je n’avais rien à voir avec le groupe suédois ABBA. Le cliché habituel! Les artistes suisses ont pris confiance en eux ces dernières années et le niveau a augmenté. La partie n’est pas encore gagnée, mais aujourd’hui la Suisse est aussi reconnue pour sa musique et ses artistes.

Qu’est-ce qui procure le plus de sensations: un but décisif en hockey ou un concert devant des dizaines de milliers de personnes?

Cela m’est arrivé de jouer devant 100'000 personnes. Quand le public chante les refrains, cela me procure de l’adrénaline. Mais je crois que ce n’est pas comparable avec les sensations qu’un joueur peut ressentir lorsqu’il marque un but décisif en prolongation lors d’un septième match d’une série de play-off. Pour ma part, je n’ai jamais retrouvé dans la musique des sensations aussi fortes qu’en hockey sur glace. Je me souviens d’une série des quarts de finale des play-off avec les juniors élites du LHC contre notre grand rival de GE/Servette. On menait facilement dans la série, on était sur un nuage. Puis Genève s’est mis à gagner, jusqu’à égaliser. Lors de la manche décisive à Lausanne, les Genevois menaient 4-1 après deux tiers temps. Au final, nous avions gagné 5-4. En sport, il est question de gagner ou de perdre. Dans un concert, tout le monde est gagnant. Si le show est bon, le public est content et repart heureux. Il n’y a pas vraiment de moments comme en sport où tu peux tout perdre d’une seconde à l’autre.

Abordez-vous un concert comme s’il s’agissait d’un match décisif en hockey?

Au début de ma carrière, je voulais que l’ambiance à mes concerts soit incroyable du début à la fin. Je voulais que les gens chantent avec moi, qu’ils applaudissent. Je voulais qu’ils fassent la vague. J’ai mis un certain temps pour comprendre qu’il peut très bien y avoir toutes sortes d’émotions et d’ambiances durant un spectacle. J’ai appris à «lire le public». Parfois, si les trois premières rangées se mettent à pleurer quand je joue un morceau émotif, c’est chouette aussi.

N’avez-vous jamais regretté de ne pas être devenu hockeyeur professionnel?

Je n’ai jamais de regrets. Je prends la vie comme elle vient. Le hockey m’a beaucoup aidé dans ma carrière de musicien et de chanteur. Le hockey m’a appris la discipline. Grâce à lui j’ai appris que le succès exige beaucoup de travail et que la défaite existe aussi.

Avez-vous parfois des jours «sans»?

Non, je ne peux pas me le permettre. Lorsque je monte sur scène, j’oublie tout. Il m’est déjà arrivé d’être tellement fatigué après de longs voyages que je me disais: je ne vais pas y arriver, je n’en peux plus. Mais arrivé sur scène, ces sentiments négatifs disparaissent. Il y a l’adrénaline, ça te booste! Tu sais aussi que tous ces gens sont venus pour toi, qu’ils ont payé et qu’ils s’attendent à voir un bon show. Ils se fichent de savoir si tu te sens bien ou pas. Je ne peux pas me permettre d’avoir un jour «sans». Certains artistes, par exemple, ne jouent pas leurs plus grands tubes en concert. C’est un peu comme si un coach en hockey laissait ses meilleurs joueurs sur le banc, non? Je respecte toujours mon public et je me dis sans cesse: ces gens sont venus pour écouter telle ou telle chanson. S’ils me la demandent, je la jouerai trois fois s’il le faut!