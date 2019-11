Les sénatrices romandes arrachent l’égalité aux États

Menacées de disparition au Conseil des États il y a quelques mois encore, les sénatrices tiennent leur revanche. Le nombre de sièges qu’elles occupent pourrait atteindre un record à l’issue des seconds tours qui se terminent dans deux semaines. Une première historique est déjà actée depuis dimanche. Grâce à l’élection de la PLR Johanna Gapany à Fribourg - sous réserve que le recours contre ce résultat n'aboutisse pas - tous les cantons romands envoient désormais un duo composé d’un homme et d’une femme à la Chambre haute. La grève des femmes du 14 juin semble avoir porté ses fruits.

Hormis l'UDC, cette poussée féminine concerne tous les partis, même si ce sont les élues écologistes qui tirent leur épingle du jeu avec tout d’abord l’élection surprise de Céline Vara à Neuchâtel le 20 octobre, puis celles ce dimanche de la Vaudoise Adèle Thorens et de la Genevoise Lisa Mazzone. En Valais, c’est Marianne Maret, la candidate du PDC, qui a offert il y a une semaine le premier siège de sénatrice à son canton. Dans le Jura enfin, c’est l’ancienne ministre socialiste Élisabeth Baume-Schneider qui occupera un des deux fauteuils de sénateurs.

«C’est très réjouissant pour la Suisse romande, réagit Adèle Thorens, mais le bilan global reste peu glorieux. Même s’il y a une progression, les femmes resteront minoritaires. On attend que la Suisse alémanique se bouge». En effet, du côté des cantons alémaniques qui composent le gros des troupes, seules quatre femmes ont d’ores et déjà réussi à arracher un fauteuil: Eva Herzog (PS/BS), Heidi Z’Graggen (PDC/UR), Heidi Gmür (PDC/LU) et Brigitte Haeberli-Koller (PDC/TG). Selon le résultat des seconds tours, les écologistes Regula Rytz (BE) et Maya Graf (BL) pourraient les rejoindre. Ce qui porterait le total à 12 sur 46. On resterait alors encore bien loin de la parité.