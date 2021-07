Sommeil et sénilité – Dormir peu augmente les risques de démence Une étude révèle que ne pas avoir assez d’heures de sommeil autour des 50-60 ans est associé à un risque accru de démence. Éclairages de spécialistes pour une hygiène de sommeil préventive. Fabienne Rosset

Selon cette étude, conduite auprès de 8000 adultes britanniques pendant vingt-cinq ans, dormir moins de six heures par nuit à 50 ou 60 ans augmente de 20 à 40% le risque de démence. Science Photo Library RF/Getty Images



Dormir suffisamment est indispensable à la santé. S’il fallait encore une démonstration de l’importance de l’hygiène du sommeil, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Inserm et de l’Université de Paris en collaboration avec University College London (UCL) montre que les personnes qui n’ont pas assez d’heures de sommeil à partir de 50 ans ont plus de risques de développer une démence trente ans plus tard.

Publiée dans la revue «Nature Communication», cette recherche conduite sur 8000 adultes britanniques pendant vingt-cinq ans révèle un risque de démence plus élevé de 20 à 40% chez ceux qui dorment six heures ou moins par nuit à 50 ou 60 ans.