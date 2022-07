Hébergements insolites (4/5) – Dormir en roulotte, l’aventure confortable Depuis quinze ans, L’Instant Roulotte, à Sézegnin, accueille les amateurs d’originalité au cœur de la campagne genevoise. Récit. Léa Frischknecht

Toute en longueur, la roulotte s’avère moderne et décorée avec goût. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le chant d’un coq. La réponse d’un paon. On entrouvre doucement les yeux. Le soleil de l’été perce les volets de la petite fenêtre et éclaire la pièce. Sous la couette, la tête sur l’oreiller, on devine les champs de blé à travers la porte vitrée de la roulotte. La nuit fut bonne. Et insolite.