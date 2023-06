La démocratie directe suisse est souvent citée comme un système politique exemplaire. Un peuple appelé régulièrement aux urnes pour faire entendre sa voix. On frôle l’idyllisme. Il est pourtant bon de rappeler que l’ensemble de la population n’est pas représenté dans les résultats présentés lors des dimanches de votations. Seules les personnes majeures, détentrices d’un passeport rouge à croix blanche peuvent voter au niveau fédéral et cantonal. Tandis que le taux d’abstention, lui, ne cesse de battre de tristes records, en particulier chez les jeunes.

Il faut, dès lors, plancher sur des pistes pour impliquer davantage la population dans nos processus démocratiques. Le projet de Conseil des habitants a le mérite d’aller dans ce sens. Tout en promouvant l’intégration et l’inclusion de celles et ceux qui ne peuvent porter leurs voix dans les urnes. Après Vernier et avant Thônex, c’est Lancy qui se lançait, la semaine dernière.

Cette assemblée d’habitants de la commune aura pour but de réfléchir à des propositions politiques qui amélioreront la qualité de vie des Lancéens. Tout en initiant ses participants à l’art de débattre et de délibérer. Un laboratoire démocratique, en somme.

Si l’on peine pour l’instant à voir les impacts concrets qui déboucheront de ce processus, il a le mérite de tenter quelque chose et d’amener à une réflexion. Au milieu d’un débat toujours plus polarisé, il est de bon augure de pousser des citoyens «lambdas», non issus de l’arène politique, à dialoguer pour améliorer leur quotidien.

L’avenir est désormais entre les mains des membres du Conseil des habitants. Et des autorités lancéennes qui devront, comme elles s’y sont engagées, répondre de manière détaillée aux propositions amenées.

