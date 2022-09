Sorties cinéma – «Don’t Worry, Darling», «Feu follet»: quels films aller voir cette semaine? Le cinéma d’auteur rayonne avec les films de Lionel Baier, Emmanuel Mouret ou Joao Pedro Rodrigues. Vous n’aurez qu’un seul embarras, celui du choix. Pascal Gavillet

«La dérive des continents (au sud)», comment rire de l’Europe

Théodore Pellerin et Isabelle Carré PATHÉ

Cette femme qui parcourt l’Europe pour organiser une rencontre entre Macron et Merkel dans un camp de migrants, qui retrouve sa maîtresse, puis son fils, dans les paysages d’une Sicile dominée par la chaleur.

Ce fils qui la suit, qui a pourtant coupé les ponts avec elle, milite dans une ONG et va mettre en péril la mission diplomatique de sa mère. Le dernier film de Lionel Baier, même s’il raille l’Union européenne, qui n’a vraiment rien de sacré, n’est pas du tout réaliste.

Le ton, léger, presque primesautier, est celui de la comédie ou de la satire. Autant de genres que le cinéaste lausannois a toujours su manier, comme s’il s’agissait perpétuellement de traquer l’insouciance derrière la gravité. C’était le cas avec «Les grandes ondes», précédent volet de la tétralogie des points cardinaux. L’impression se répète ici, même si le film manque d’une certaine ampleur qui le renforcerait. Mais son casting est parfait.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La dérive des continents (au sud)» Afficher plus Réalisateur: Lionel Baier

Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin

Comédie politique (Fra, 89’)

«Feu follet»

Des pompiers qui s’étreignent. SISTER

Une histoire d’amour et de désir qui se déroule à deux époques différentes. Des pompiers qui s’étreignent en dansant, formant un ballet sensuel et moderne. Des garçons qui s’aiment, une intrigue aérienne et ludique, jeu de pistes élégant et sexy pour le film queer le plus surprenant de la saison. Joao Pedro Rodrigues est une fois de plus très inspiré.

«Feu follet» Afficher plus Réalisateur: João Pedro Rodrigues

Avec Mauro Costa, André Cabral

Fiction queer (Port., 67’)

«Don’t Worry, Darling», pas assez méchant

Harry Styles et Florence Pugh. WARNER

L’exploration des mondes virtuels est devenue centrale dans plusieurs productions américaines de ces dernières années. Sur le fantasme d’une utopie qui reproduirait le monde parfait, lisse et rassurant de cette petite bourgeoisie américaine pavillonnaire des années 50 et 60, ce film propret et empreint de nostalgie sucrée oublie de proposer une dimension critique du monde qu’il dépeint. Ce qui oblige Florence Pugh, pour compenser, à la performance. Mais elle en fait trop. Harry Styles, quant à lui, star absolue des ados, doit encore apprendre le métier d’acteur. Le film d’Olivia Wilde n’est pas assez méchant. Hélas…

«Don’t Worry, Darling» Afficher plus Réalisatrice: Olivia Wilde

Avec Florence Pugh, Harry Styles

Drame (USA, 123’)

«Une belle course», un voyage tire-larmes

Line Renaud et Dany Boon. PATHÉ

C’est ce qu’on appelle du cousu main. Charles, alias Dany Boon en chauffeur de taxi cynique, désabusé, grognon – composition absurde mais crédible – prend dans son véhicule une vieille dame de 92 ans qui doit rejoindre sa maison de retraite. En traversant Paris, celle-ci demande à son conducteur de repasser dans différents lieux qui ont compté dans sa vie. Défilent alors des souvenirs. Celui d’un premier amour qui l’a marquée à jamais. Ceux de la guerre qui ont imprimé son existence de façon indélébile. Un mari violent, un gosse orphelin de père, des moments de joie ou de détresse alternent, le tout vers une conclusion qu’on sent venir à des kilomètres.

Spécialiste des films tire-larmes, Christian Carion ne déroge pas à la règle en signant cette «Belle course» qui joue sur les clichés et les sentiments faciles. Forcément, on se prend d’affection pour cette vieille dame, même si on sent que les dialogues ne sonnent pas toujours justes dans la bouche de Line Renaud. Fatalement, on s’agace un peu devant la mauvaise foi franchouillarde d’un Dany Boon qui tente de casser sa sympathie naturelle. On est en revanche davantage démuni face à la pauvreté de la mise en scène de Carion, qui ne parvient pas à sortir de l’ornière des champs/contrechamp lorsqu’il s’agit de filmer des gens dans une voiture qui roule. Il aurait dû revoir Kiarostami. À l’arrivée, «Une belle course», c’est du cinéma de papy qui tente d’appliquer des recettes éculées. Pas terrible.

«Une belle course» Afficher plus Réalisateur: Christian Carion

Avec Line Renaud, Dany Boon

Bons sentiments (Fra., 101’)

