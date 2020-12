États-Unis – Donald Trump rejette le plan de relance du Congrès Qualifiant le plan de relance adopté au Congrès de «honte», Donald Trump l’a rejeté mardi. Le plan n’entrera pas en vigueur rapidement comme prévu.

Donald Trump a rejeté mardi le plan de relance adopté la veille par le Congrès (archives). KEYSTONE/AP/Andrew Harnik

Le président américain Donald Trump a rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars (800 milliards de francs) adopté par le Congrès. Il l’a qualifié de «honte» et a réclamé notamment une augmentation du montant des chèques envoyés aux familles.

«Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter les ridiculement faibles 600 dollars à 2000 dollars ou 4000 dollars pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi», a-t-il exigé dans une vidéo publiée sur Twitter. Le plan adopté par les parlementaires américains lundi soir ne peut entrer en vigueur sans la signature du président.

Le plan adopté par les parlementaires américains lundi soir ne peut entrer en vigueur sans la signature du président. Or, sans dire explicitement qu’il ne le signerait pas, le milliardaire américain demande que lui soit envoyée une proposition de loi amendée «convenable», sans quoi il pourrait revenir à «la prochaine administration» d’adopter un plan de relance.

En plus de l’envoi de chèques aux familles les plus fragilisées, au montant jugé insuffisant par Donald Trump, le plan adopté lundi par le Congrès prévoit notamment des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations chômage supplémentaires de 300 dollars (265 francs) par semaine ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre le Covid-19.

ATS/NXP