États-Unis – Donald Trump gracie à nouveau plusieurs de ses alliés Donald Trump s’est encore permis de gracier plusieurs de ses proches mercredi, dont son ancien conseiller Roger Stone et son ex-directeur de campagne.

Ces grâces sont venues s’ajouter à celles déjà accordées par Donald Trump mardi à d’ex-mercenaires condamnés pour les meurtres d’Irakiens en 2007, qui ont provoqué l’indignation. AFP

Des personnalités mises en cause dans l’enquête russe, le père de son gendre et conseiller Jared Kushner… Donald Trump a accordé mercredi une nouvelle salve de grâces présidentielles controversées, qui ont aussitôt provoqué l’indignation.

La Maison-Blanche a dévoilé dans la soirée une liste de près de trente grâces et autres mesures de clémence. Parmi les bénéficiaires de ces grâces figurent Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump en 2016 et son ancien conseiller Roger Stone: deux personnalités mises en cause dans l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine lors de laquelle Trump avait été élu.

«Monsieur le Président, ma famille et moi vous remercions humblement pour cette grâce présidentielle que vous m’accordez. Les mots sont insuffisants pour exprimer toute notre reconnaissance», a salué Paul Manafort sur Twitter.

Il purgeait une peine de sept ans et demi de prison pour diverses fraudes débusquées dans le cadre de l’enquête du procureur Mueller qui avait conduit deux années d’investigation sur une possible collusion entre la Russie et l’équipe Trump. Paul Manafort avait été placé en résidence surveillée en mai en raison de l’épidémie de coronavirus.

En juillet dernier, le président républicain avait déjà commué la peine de Roger Stone, son ami de longue date, condamné pour avoir tenté d’influencer des témoins et pour avoir menti au Congrès dans le cadre de l’enquête russe.

«Bande de criminels»

Donald Trump a été accusé de recourir une fois de plus de façon abusive au droit de grâce: fin novembre, il avait déjà gracié Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, également mis en cause dans la même affaire. «Trump vient de gracier une autre bande de criminels de son gang», a dénoncé l’élu démocrate du Texas Lloyd Doggett sur Twitter.

Le père de Jared Kushner, son jeune gendre et conseiller figure aussi dans la liste publiée par l’exécutif américain. Charles Kushner avait été condamné en 2004 pour des malversations fiscales.

«Tout le monde avait anticipé ce déversement nauséabond de grâces et de mesures de clémence pour les apparatchiks et les alliés de Donald Trump. Ce n’est pas une nouvelle surprenante. Mais ce spectacle est toujours révoltant. Et c’est loin d’être fini!» a fustigé David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama.

«Tout ceci me donne envie de vomir»

Le président américain avait déjà annoncé mardi soir une quinzaine de grâces et cinq autres mesures de clémence, qui bénéficient notamment à quatre ex-agents de la sulfureuse société de sécurité privée Blackwater, reconnus coupables du meurtre de 14 civils irakiens en 2007 à Bagdad. Ils avaient été reconnus coupables d’avoir ouvert le feu à la mitrailleuse et jeté des grenades sur un carrefour très fréquenté de Bagdad, alors qu’ils circulaient en véhicules blindés, un carnage qui avait suscité une indignation mondiale.

À Bagdad, l’officier de police irakien qui a mené les enquêtes sur la fusillade a exprimé son indignation. «Je m’en souviens comme si c’était hier», a déclaré à l’AFP Fares Saadi. «Je savais que nous ne verrions pas la justice». La Maison-Blanche a affirmé que les quatre hommes, tous anciens militaires, avaient «un long passé de service à la nation».

«Je sais que rien de ce qu’il fait ne me surprend plus, mais quel abus de pouvoir choquant, partisan et répugnant!» a dénoncé le sénateur démocrate Chris Van Hollen. «Tout ceci me donne envie de vomir», a jugé l’ancienne sénatrice démocrate Claire McCaskill, qui siégeait à la commission des Forces armées de la Chambre haute. «Cette grâce déshonore notre armée de façon indicible».

Loyauté avant tout

La société Blackwater, qui a depuis disparu, avait été fondée par l’un des plus farouches partisans de Donald Trump, Eric Prince, qui est aussi le frère de la ministre de l’Éducation Betsy DeVos. Pour le groupe anticorruption Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), «le message de Trump est clair: la justice ne s’applique pas à vous si vous lui êtes loyal».

Donald Trump envisagerait également, selon la presse américaine, d’accorder une grâce préventive à ses enfants, à son gendre Jared Kushner et à son avocat personnel Rudy Giuliani, avant de quitter la Maison-Blanche en janvier. Le milliardaire aurait aussi évoqué l’éventualité de se gracier lui-même de crimes pour lesquels il pourrait être poursuivi en relation avec son mandat. En 2018, il avait affirmé avoir «le droit absolu» de prendre cette mesure, qui serait un précédent.

AFP/NXP