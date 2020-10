États-Unis – Donald Trump et Joe Biden en duel télévisé… à distance Puisque Donald Trump a refusé de débattre virtuellement avec Joe Biden, les deux candidats s’exprimeront en même temps sur deux chaînes différentes, jeudi.

Donald Trump (gauche) et Joe Biden (droite), les deux candidats à l’élection présidentielle américaine. AFP

Donald Trump et Joe Biden s’affrontent jeudi soir dans un étrange duel télévisé à distance, au moment où la campagne est de nouveau chamboulée par le coronavirus à 19 jours de l’élection présidentielle américaine. La candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, a ainsi suspendu ses déplacements jusqu’à dimanche «dans un souci de prudence» en raison de cas de Covid-19 dans son entourage.

À défaut de débat, les deux candidats parleront en même temps, sur deux chaînes différentes, à 20H00 (02h00 en Suisse). Le président républicain s’exprimera depuis la Floride sur NBC, son rival démocrate depuis la Pennsylvanie sur ABC. Ces deux États-clés ont été remportés par le milliardaire en 2016 mais Joe Biden apparaît en mesure de disputer la victoire.

Quelques heures avant son entrée en scène, Donald Trump a donné le ton – agressif et moqueur – qu’il entend adopter. «J’aimerais pouvoir le regarder pour voir s’il pourra aller jusqu’au bout», a lancé le président de 74 ans, évoquant son adversaire de 77 ans qu’il affuble du surnom «Sleepy Joe». «NBC, ce sont les pires», a-t-il ajouté, moquant les journalistes de la chaîne. «Ils m’ont demandé et je me suis dit: Pourquoi pas une heure gratuite de télévision!» a-t-il ironisé.

Les sondages sont inquiétants pour Donald Trump dans cette campagne à rebondissements pour laquelle plus de 17,5 millions d’Américains ont déjà voté de façon anticipée. Les démocrates ont de «bonnes chances» de gagner la Maison-Blanche, a reconnu le sénateur républicain Lindsey Graham, très proche de Donald Trump, prenant acte de la dynamique actuelle.

L’ancien vice-président démocrate mène de près de dix points de pourcentage dans la moyenne nationale des enquêtes d’opinion pour la présidentielle du 3 novembre. Mais surtout, bien qu’avec une marge plus étroite, dans les États-clés qui font les élections aux États-Unis en basculant d’un parti à l’autre. Les propos du sénateur républicain Ted Cruz, évoquant la semaine dernière le spectre d’un «bain de sang» pour le parti conservateur, ont aussi marqué les esprits.

«Perdu la boule»

Le président, désormais rétabli du Covid-19, se disant même «immunisé», intensifie sa campagne, entouré tous les soirs de milliers de partisans à la casquette rouge dans les États-clés. Floride, Pennsylvanie, Iowa: il a enchaîné trois meetings en trois jours et en a tenu un quatrième jeudi en Caroline du Nord.

«Joe est grillé», «Joe a perdu la boule», a lancé mercredi Donald Trump au sujet de son rival septuagénaire, soulevant les rires dans la foule de ses partisans. «S’il gagne, c’est la gauche radicale qui gouvernera le pays. Ils sont accros au pouvoir, et que Dieu nous aide s’ils l’obtiennent», a encore déclaré le président.

Dès la semaine dernière, Donald Trump avait refusé de participer à un deuxième débat, prévu ce jeudi, quand les organisateurs avaient annoncé qu’ils le rendraient virtuel par mesure de précaution, au cas où il serait encore contagieux. «Je ne vais pas perdre mon temps», avait-il tonné.

«Town hall»

Extrêmement précautionneux face au virus, même trop selon les républicains qui l’accusent d’en profiter pour se cacher des électeurs, Joe Biden avait refusé de repousser la date de leur second duel comme le proposait l’équipe Trump. Un troisième débat est toujours prévu le 22 octobre à Nashville, dans le Tennessee.

Jeudi, Donald Trump et la modératrice Savannah Guthrie respecteront la distanciation sociale et les participants venus poser des questions au locataire de la Maison-Blanche porteront des masques, a précisé NBC. Le Dr Anthony Fauci, l’un des principaux experts du gouvernement américain sur le coronavirus, a déclaré que le président «ne transmettait plus de virus infectieux», a ajouté la chaîne.

Tradition politique américaine, le «town hall» est une émission télévisée en direct pendant laquelle un panel d’électeurs, sous la supervision d’un modérateur, interroge un candidat. Les audiences de ces deux rendez-vous seront particulièrement attendues avant d’être comparées. Pour David Canon, professeur de sciences politiques à l’université du Wisconsin, cela ne fait aucun doute: le «town hall» du tempétueux Donald Trump attirera plus de téléspectateurs, car «les gens adorent les coups de théâtre.»

Le modérateur du deuxième débat suspendu Afficher plus Le journaliste choisi pour animer le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden, finalement annulé, a été suspendu jeudi pour avoir menti au sujet d’un tweet lié au président américain. Steve Scully, de la chaîne parlementaire C-SPAN, avait été choisi comme modérateur du deuxième des trois débats présidentiels, prévu le 15 octobre à Miami. Donald Trump avait attaqué le journaliste sur Twitter, l’accusant d’être un «Never Trumper», c’est-à-dire un Américain décidé à faire échec au président. Un message avait alors été publié sur le compte Twitter de Steve Scully, qui demandait à l’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci, s’il devait répondre. Devenu un farouche critique de Donald Trump, l’éphémère responsable de la communication présidentielle lui avait conseillé de ne pas le faire. Le lendemain, Steve Scully avait assuré ne pas être l’auteur du message, soutenant que son compte avait été piraté. Jeudi, la chaîne l’a finalement suspendu sine die après qu’il a avoué avoir menti et être bien l’auteur du message. «J’avais encore raison!», a réagi, très peu de temps après, Donald Trump sur Twitter. «Le débat était truqué!»

AFP/NXP