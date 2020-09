Cour suprême – Donald Trump défie les démocrates en nommant Amy Coney Barrett La juge conservatrice devrait succéder à la libérale Ruth Bader Ginsburg. Elle suscite déjà des réactions passionnées. Adrien Jaulmes, le Figaro

Donald Trump et Amy Coney Barrett à la Maison-Blanche. AFP

Après avoir rendu hommage à Ginsburg, «une véritable légende américaine», alors que son cercueil recevait les honneurs nationaux sous la rotonde du Capitole, le président américain a présenté la nouvelle juge au cours d’une conférence de presse spéciale à la Maison-Blanche comme l’une «des juristes les plus brillantes et les plus douées de notre pays». «J’ai la confiance la plus absolue que le juge Barrett rendra des décisions fondées uniquement sur une lecture équitable de la loi. Elle défendra le principe sacré d’une justice égale pour les citoyens de toute race, couleur, religion et croyance.» «J’invite en outre tous les membres de l’opposition à accorder au juge Barrett l’audience respectueuse et digne qu’elle mérite et, que notre pays mérite. J’exhorte les législateurs et les membres des médias à s’abstenir de toute attaque personnelle ou partisane», a ajouté Trump à l’adresse des démocrates.