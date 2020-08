Crise aux États-Unis – Donald Trump contourne le Congrès pour sauver sa réélection Faute d’un accord entre républicains et démocrates, le président signe un décret pour prolonger les aides aux chômeurs. Jean-Cosme Delaloye New York

Après la signature de son décret exécutif prolongeant partiellement des allocations chômage, Donald Trump a distribué des stylos floqués de son nom aux invités de son club de golf dans le New Jersey. keystone-sda.ch

Il lui reste moins de cent jours pour convaincre les électeurs américains de lui confier un second mandat. Critiqué pour sa gestion de la pandémie et distancé dans les sondages par son adversaire démocrate Joe Biden, Donald Trump sait que le temps presse. Il préside une économie qui compte 30 millions de chômeurs et qui a perdu un tiers de sa valeur au second trimestre. Et la reprise a été encore freinée en juillet par la propagation massive du coronavirus outre-Atlantique.