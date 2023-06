Course à la Maison-Blanche – «Donald Trump a plus d’emprise sur sa base qu’en 2016» Avec trois nouvelles candidatures, les primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 sont lancées. Les aspirants cherchent la recette magique pour battre Donald Trump. Alexis Buisson - New York

Donald Trump est vu comme le candidat le plus légitime du parti. Près de 70% des électeurs républicains estiment que Joe Biden lui a volé sa victoire en 2020. Grimes, Iowa, 1 er juin 2023. SCOTT OLSON/GETTY IMAGES VIA AFP

La course à l’investiture républicaine pour l’élection de 2024 commence à ressembler à celle de 2016, c'est-à-dire «encombrée». À l’époque, dix-sept candidats s’étaient déclarés aux primaires. Cette semaine, à six mois du premier vote, trois personnalités doivent rejoindre les dix autres candidats à la candidature: après l’ex-gouverneur du New Jersey et ancien conseiller de Donald Trump, Chris Christie, mardi, le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et l’ancien vice-président, Mike Pence, devaient se déclarer mercredi.