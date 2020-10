Portraits d’Amérique 6/8 – «Donald Trump a donné une voix aux Américains» Roni Fox, une mère de 4 enfants métis en Pennsylvanie, admire l’action du président des États-Unis malgré le comportement de celui-ci. Jean-Cosme Delaloye, Easton (Pennsylvanie)

Roni Fox avec ses enfants (de gauche à droite) Charlotte, 9 ans, Teresa, 8 ans, Taylor, 15 ans, Craig, 13 ans, ainsi que son nouveau conjoint Ryan. Jean-Cosme Delaloye

La rencontre fortuite avec Roni Fox s’est déroulée un dimanche matin d’automne sur un parking d’Easton, une ville ouvrière de l’est de la Pennsylvanie. La vision de cette mère de famille avec son fils de 13 ans, Craig, assis sur un pickup estampillé «Trump» en lettres majuscules noires et garni de drapeaux à la gloire du président des États-Unis sous un ciel gris et triste, évoque les paysages et l’atmosphère d’Au cœur du brasier. Dans ce film sorti en 2013, Christian Bale incarne un ouvrier de la sidérurgie vivant dans une ville minière de Pennsylvanie marquée par la crise et par la disparition des emplois qui ont fait la fierté des cols-bleus américains.