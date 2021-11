Transition énergétique – Dona Bertarelli en lice pour un double défi, maritime et écologique La navigatrice et son mari, Yann Guichard, vont tenter de battre le record du Trophée Jules Verne sans énergies fossiles. Une première. Antoine Grosjean

Le multicoque Spindrift 2, rebaptisé «Sails of Change», a été équipé de panneaux solaires et d’une éolienne pour atteindre l’autonomie énergétique. PIERRE BOURAS/SPINDRIFT

Faire le tour du monde à la voile le plus rapidement possible, sans escale ni assistance, c’est déjà un sacré défi en soi. Mais comme si cela ne suffisait pas, Dona Bertarelli et Yann Guichard placent la barre encore un peu plus haut: avec son mari skipper, la navigatrice et héritière de Serono – sœur d’Ernesto Bertarelli - va tenter de battre le record du Trophée Jules Verne – qui, depuis 2017, est de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes – sans avoir le moindre recours aux énergies fossiles.

D’ordinaire, les voiliers de course possèdent un moteur pour produire l’électricité dont l’équipage a besoin à bord. Rien de tel sur le trimaran Spindrift 2, rebaptisé pour l’occasion Sails of Change. Le plus grand multicoque de course jamais construit – 37 mètres de long pour 22 tonnes – a non seulement été raccourci de trois mètres pour améliorer sa stabilité et diminuer les vibrations, mais son moteur a été retiré et il a été équipé de 35 m² de panneaux solaires et d’une éolienne afin de tirer son courant exclusivement des énergies renouvelables. De plus, un pédalier relié à une dynamo, installé dans la cabine, servira à produire de l’électricité à la force du mollet, au cas où le soleil et le vent feraient défaut.