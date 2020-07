Santé – Don d’organes: Swisstransplant déplore trop peu d’inscrits Quatre Suisses sur cinq sont favorables au don d’organes. L’organisation lance une campagne pour que leur décision soit consignée.

Plus de 1400 personnes attendent actuellement un don, en raison de cette pénurie d’organes. Keystone

Le registre national du don d’organes lancé fin 2018 compte bientôt 100’000 inscriptions. C’est encore trop peu, estime Swisstransplant qui lance une nouvelle campagne pour que les Suisses consignent sur cette plateforme leur décision pour ou contre un don d’organes.

Volonté méconnue

Les proches ne connaissent pas la volonté du défunt dans plus de la moitié des cas, quand la question d’un don d’organes se pose à l’hôpital. Il s’agit certainement là de la principale raison pour laquelle la Suisse affiche l’un des taux de refus les plus élevés d’Europe. Plus de 60% des proches s’opposent en effet à tout prélèvement alors même que les sondages montrent que 80% de la population est favorable à un don d’organes.

On peut en déduire que la volonté du défunt n’est le plus souvent pas respectée. Le passage au consentement présumé pourrait aller à l’encontre de cette situation, affirme Swisstransplant.

De nombreuses urgences

L’année dernière, 46 personnes figurant sur la liste d’attente sont mortes faute d’avoir reçu à temps un organe compatible. Et plus de 1400 personnes attendent actuellement un don, en raison de cette pénurie d’organes.

Swisstransplant précise que 90% des personnes qui s’inscrivent sur le registre sont en faveur du don d’organes. Mais on peut aussi s’inscrire pour affirmer son refus. L’important est de gagner du temps au moment de décider d’un prélèvement éventuel. L’inscription évite aussi une discussion toujours délicate du personnel soignant avec les proches.

Pour plus de sécurité et de clarté

Cette démarche est justement le thème d’un nouveau court-métrage, support de la dernière campagne de Swisstransplant. «Une décision est synonyme de sécurité et de clarté» relate l’histoire émouvante d’une famille d’Obwald. Alors que la fille meurt en 2016 suite à un accident de ski, ses proches décident de faire don de ses organes sans connaître sa volonté explicite.

( ATS/NXP )