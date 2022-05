Lettre du jour – Don d’organes: émotion, raison et foi Opinion Jacques Blandenier - Pasteur retraité

Thônex, 4 mai

La prochaine votation à propos du consentement implicite ou explicite du don d’organes suscite beaucoup d’émotions. C’est normal. Mon cœur, mes reins, mon foie, qui m’ont servi fidèlement durant toute ma vie: l’idée de les extraire de mon corps n’est pas facile à admettre pour soi et pour le proche entourage! Mais la démarche émotionnelle ne doit pas congédier la démarche rationnelle.

Car après tout, que deviendront ces organes quand je serai mort? Des cendres après quelques jours en cas d’incinération ou des éléments pourrissant un peu plus lentement dans la tombe?

En fait, ce questionnement est lié à ma manière de percevoir la réalité de ma mort, qu’on évacue le plus souvent. D’où la difficulté d’y penser sereinement. Si je ne suis qu’un corps, le fait de l’imaginer en pièces détachées peut angoisser. Saint Paul, dans sa première lettre à l’Église de Corinthe (datant des années 50), développe ce sujet, très actuel dans la perspective de la votation.

J’en paraphrase quelques extraits. Une comparaison tout d’abord: «Ce que tu sèmes est une simple graine, et non la plante en elle-même qui va pousser. À chaque graine correspond la plante qui lui est propre.» Puis, de façon plus explicite, l’auteur écrit: «Il en sera ainsi lorsque les morts ressusciteront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel (et disparaît); quand il ressuscitera, il sera vivant pour toujours. Mis en terre, il est misérable et faible; quand il ressuscitera, il sera glorieux. Enterré, il est un objet matériel; quand il ressuscitera, il sera un corps animé par l’Esprit. Lorsque ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l’Écriture: «La mort est supprimée, la victoire est complète!» (I Corinthiens 15.35 à 54).

Ma véritable personnalité, ce n’est pas simplement mon corps. Si du moins nous avons accueilli par la foi l’Esprit du Christ ressuscité, c’est une réalité d’une tout autre dimension, que la mort ne peut détruire. C’est pourquoi saint Paul termine ce développement par ces mots: «Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!»

Dès lors, si une partie de mon corps périssable peut prolonger la vie d’une personne plutôt que de devenir cendre ou poussière, quelle reconnaissance, quelle fertilité pour ici-bas, au-delà de la tombe!

Jacques Blandenier, pasteur retraité

