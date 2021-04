Au Tribunal de police – «Dominique Giroud a choisi de faire le cow-boy» Le procureur Stéphane Grodecki a requis une peine de prison ferme pour l’encaveur valaisan. Luca Di Stefano

Dominique Giroud Keystone

«Il a décidé de s’attaquer à un pilier de la démocratie pour ses propres intérêts. Il a choisi de faire le cow-boy.» Après avoir rétabli la chronologie du piratage raté de deux journalistes, le premier procureur Stéphane Grodecki a demandé au Tribunal de police de condamner Dominique Giroud à une peine de prison de 10 mois, dont 6 fermes. Cette peine requise par le Parquet est «complémentaire» à toutes les autres sanctions pénales – son casier judiciaire fait état de 600 jours-amendes avec sursis pour des infractions fiscales – infligées jusqu’alors. Infraction retenue: instigation à tentatives de soustraction de données.

Appât du gain

Dans son réquisitoire, Stéphane Grodecki a également pointé l’attitude des trois hommes qui entouraient l’encaveur dans cette affaire. Tous ont joué un rôle déterminant, estime le premier procureur. L’informaticien «a agi par appât du gain» (il a été payé 10’000 francs pour l’exécution du projet), raison pour laquelle une peine de prison de 18 mois avec sursis a été requise pour soustraction de données. Une infraction de tentative de contrainte à l’égard du journaliste Yves Steiner s’ajoute aux éléments retenus par le Parquet. Elle s’explique par le commandement de payer de 8 millions envoyés par l’informaticien au journaliste, estimant que ce dernier était la cause de ses déboires.

Enfin, le détective privé a été «l’huile dans les rouages», «la plaque tournante» dans cette affaire. Quant à l’ancien agent du Service de renseignement, il a fait les présentations, il ne s’est pas désolidarisé lorsqu’il a pris connaissance de la teneur du projet de piratage, faisant passer son amitié pour Dominique Giroud avant ses obligations professionnelles. Le procureur a requis des peines de 180 jours-amendes avec sursis à l’encontre des deux hommes sans qui «on ne serait pas là».

Prétentions civiles controversées

Avant de terminer son réquisitoire, le premier procureur s’est exprimé sur les prétentions civiles de la RTS et du «Temps». Les deux médias s’estiment lésés et réclament un dédommagement, mais Stéphane Grodecki demande à la juge de faire une distinction. Pour «Le Temps», la demande est justifiée, estime-t-il. En revanche, la RTS ne devrait pas être dédommagée puisque son journaliste (il ne l’est plus) savait qu’une attaque informatique avait lieu et «a laissé faire».

La juge tranchera. Avant cela, les sept avocats des parties plaignantes et de la défense vont prendre la parole les uns après les autres.

