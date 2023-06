Gastronomie genevoise – Dominique Gauthier, maître du Chat Botté, rend son tablier Le chef étoilé et adulé vient d’annoncer son départ de la table du Beau-Rivage, après trente ans de très bons et loyaux services. Jérôme Estebe

Dominique Gauthier, chef du Chat Botté: goûter et regoûter pour que tout soit parfait. OLIVIER VOGELSANG

La gastronomie à nappe amidonnée, couverts en argenterie et service au cordeau n’a plus vraiment la cote. À Genève, les tables de prestige ont ainsi fermé les unes après les autres. Peu résistent. C’est le cas du Chat Botté, restaurant de l’Hôtel Beau-Rivage, auréolé depuis belle lurette d’une étoile Michelin et d’un 18/20 au Gault&Millau. Mais voilà. Le maître de ce matou-là, le chef Dominique Gauthier, vient d’annoncer son départ après trois décennies d’exquis et loyaux services; services du midi et du soir, bien sûr. C’est un véritable phénix de la grande cuisine qui rend là son tablier. Quiconque a déjà soupé chez lui s’en lèche encore les babines.

Sous-chef aux manettes

Mais pourquoi donc? La clientèle n’était-elle pas fidèle et les assiettes toujours aussi flamboyantes? «Il faut savoir passer la main», confie le cuisinier, l’air un peu chamboulé par sa propre décision. «Je laisse les commandes à mon sous-chef Mathieu Croze, en qui j’ai toute confiance. Il a travaillé dix ans avec Anne-Sophie Pic, cinq ans avec Cyril Lignac et quatre ans avec moi. La maison sera bien gardée.»

La cuisine de Dominique Gauthier: une mécanique de précision et de gourmandise. OLIVIER VOGELSANG

On est rassuré. Un peu. Mais pas vraiment fixé quant aux raisons du départ. «J’ai bientôt 57 ans. Cela fait très longtemps que je suis ici, en essayant au quotidien de maintenir la table à son niveau. Il y a une nouvelle direction depuis deux ans. Les relations sont bonnes. Ils sont gentils. Mais je ne suis pas sûr d’avoir envie de participer aux grands projets qui se préparent dans l’hôtel. La décision n’a pas été facile à prendre. On en discute depuis un an avec ma femme. Je pars le cœur gros de quitter une maison qui m’a accueilli il y a trente ans et une équipe formidable, mais soulagé de tourner la page.»

«Je pars le cœur gros de quitter une maison qui m’a accueilli il y a trente ans.» Dominique Gauthier, chef du Chat Botté

Et après? Mystère. «Il est trop tôt. J’annoncerai tout ça le moment venu. Je peux en tout cas vous dire que je vais rester à Genève et continuer dans la cuisine.» Le bonhomme a visiblement planifié son retour aux fourneaux. En attendant le samedi 2 septembre, son dernier service au Chat Botté, Dominique Gauthier a prévu de ravir ses fidèles tout le mois d’août sur sa terrasse, avec une carte d’adieu déclinant ses plats signatures. L’occasion de croquer une dernière fois dans sa langoustine en kadaïf et sa sauce aux agrumes. Une tuerie, cette langoustine.

