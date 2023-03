Concours | 5x2 billets – DOMINIQUE A -

Voix de Fête Gagnez 5x2 billets pour le concert de Dominique A, le 20 mars, 21h à l'Alhambra.

DOMINIQUE A – Voix de Fête DR

Sorti de terre il y a trente ans, les premiers enregistrements de Dominique A ont vite affolé les oreilles et les âmes. Son œuvre a participé à la fondation inamovible qui tapisse le grand bassin du rock français. Les mots doivent porter plus loin, la musique doit toucher aux tripes. On n’écoute pas forcément du Dominique A au lever le matin, mais on le garde sous la main, comme un antidote, pour les heures sombres ou les grands jours, qui ont comme point commun de réveiller les doutes métaphysiques.

Dès 20h, BILLIE BIRD

Lors de son premier passage à Voix de Fête, Billie Bird s’est révélée au public francophone comme un talent suisse qui devait arpenter le reste du monde.

Aujourd’hui, plus besoin de présenter cette artiste confirmée qui continue de défricher et conquérir de nouveaux territoires à la manière de ces marins impertinents qui, en leur temps, ne craignaient nullement de laisser le vieux monde derrière eux : une quête musicale dans laquelle il ne saurait être question ni de codes ni de genres.

