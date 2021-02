Ski alpin – Dominik Paris place la barre très haut L’Italien a survolé la première séance d’entraînement en vue de la descente messieurs des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, prévue dimanche. Beat Feuz pointe à la 14e place, à près de 2 secondes et demie… Sport-Center

Dominik Paris a d’emblée annoncé la couleur ce vendredi matin. AFP

Il faudra définitivement compter avec Dominik Paris, dimanche, lors de la descente messieurs des championnats du monde de Cortina d’Ampezzo. L’Italien a en effet survolé la première descente d’entraînement ce vendredi matin.

Paris a remporté cette première séance avec 1’’56 d’avance sur le surprenant Allemand Simon Jocher (dossard 35), et 1’’58 sur l’Autrichien Max Franz.

Du côté suisse, on est resté plutôt discret. Meilleur Helvète, le leader de la Coupe du monde de la discipline s’est contenté du 14e rang, à 2’’40 de Paris. Mais on sait que Feuz n’est pas à proprement parler le champion du monde des entraînements. On trouve plus loin Marco Odermatt (19e à 2’’63), Carlo Janka (24e à 2’’93) et Niels Hintermann (26e à 3’’04).

La deuxième descente d’entraînement aura lieu samedi à 13h, la descente de ces Mondiaux étant programmée dimanche à 11h.