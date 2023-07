Wimbledon 2023 – Dominic Stricker s’arrache et se qualifie Le Bernois a failli tout perdre avant de retourner la situation au cinquième set face à Alexei Popyrin (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 7-5). Il s’offre un premier succès en Grand Chelem. Mathieu Aeschmann Londres

Dominic Stricker a remporté mercredi son premier match dans un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. AFP

Dominic Stricker a fait passer sa famille par tous les états d’âme, mercredi après-midi au bord du petit court No 7. Après avoir mené sereinement deux manches à une, le Bernois (116e mondial) a en effet réussi à se remettre d’un terrible passage à vide pour finalement triompher d’Alexei Popyrin (93e) au bout de cinq manches incertaines et inégales (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 7-5).

Dominic Stricker est un drôle de joueur, avec du feu dans le bras gauche et des immenses coups de mou. Il a d’ailleurs commencé ce premier tour comme un ours mal luné, pataud et imprécis. La suite fut nettement plus convaincante. Enfin réglé au service, malin en retours (souvent bloqués pour emmener Popyrin à l’échange), le Bernois pouvait imposer son grand coup droit de gaucher et survoler les deuxième et troisième sets. Sa domination était alors tellement évidente que l’affaire semblait pliée.

Que s’est-il ensuite passé? Un coup de mou physique (son point faible, toujours)? Une once de suffisance (son péché mignon)? Même en contrôle, un premier tour de Grand Chelem se gagne en y mettant l’intensité nécessaire. Et pour l’avoir soudain oublié, le protégé de Dieter Kindlmann offrit le quatrième set et un break d’entrée dans le cinquième à un Australien ravi de l’aubaine.

Dominic Stricker ressemblait alors à un junior, pris au piège de son manque d’expérience. Il trouva heureusement la force d’enfiler à la dernière minute un costume de patron. Une belle attaque de revers pour arracher le débreak (3-4) puis un enchaînement volée et retour gagnant pour prendre une dernière fois le service de Popyrin (6-5). Le Bernois pouvait s’agenouiller et apprécier le moment. Le voilà au deuxième tour de Wimbledon, aux portes du «Top 100» et du tableau final à New York. Cela vaut parfois la peine de s’arracher.

Naef, un quart d’heure et puis s’en va Afficher plus Celine Naef gardera un souvenir étrange du premier match de sa carrière à Wimbledon. Suspendue sur le score de 3-6 3-3 lundi, sa rencontre face à Anastasia Popatova (WTA 23) s’est achevée de manière brutale mercredi, après avoir attendu en vain une éclaircie mardi. Il n’aura fallu qu’un quart d’heure à la Russe pour se qualifier pour le deuxième tour du Grand Chelem londonien, laissant la Zurichoise sur le carreau. Naef, passée par les qualifications, aura attendu 48 heures avant de pouvoir retrouver le terrain, tout ça pour ne pas inscrire le moindre jeu. FMR, Londres

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.