Wimbledon 2023 – Dominic Stricker bouscule Tiafoe durant un set Après un premier tie-break extraordinaire (11-13), le Bernois a logiquement subi la loi du «Top 10» américain. Mathieu Aeschmann - Londres

Dominic Stricker semble avoir tous les atouts pour briller un jour à Wimbledon. AFP

Le Wimbledon de Dominic Stricker s’est terminé sous le soleil et les hourras du court No 12, jeudi soir. Une ambiance de fête qui escorte généralement le «showman» Frances Tiafoe mais à laquelle le Bernois aura grandement contribué en livrant une très belle résistance à l’Américain, No 10 mondial et récent vainqueur sur le gazon de Stuttgart 6-7 4-6 2-6.

Raconter le destin de ce deuxième tour revient à s’intéresser presque exclusivement à son formidable tie-break de la première manche. Pour avoir une chance de créer l’exploit, «Domi» se devait de le remporter. Et durant 24 points d’un tennis royal, le Bernois sembla en mesure d’y parvenir.

Une seule erreur

C’est lui qui s’offrit le premier mini-break grâce à deux volées délicieuses (2-2). C’est encore lui qui sauva une balle de set sur une demi-volée lunaire (9-9). Explosif au service et en coup droit, Dominic Stricker repoussait alors Frances Tiafoe sur le pied arrière. Et il ne commit finalement qu’une seule erreur: une volée amortie mal touchée sur sa seule balle de set derrière son service (11-10). Sa chance venait de s’envoler.

Plus frais physiquement et plus expérimenté, Frances Tiafoe transforma ensuite son soulagement en certitudes. Mais il gardera, comme tout le public du 12, cette impression bien ancrée d’avoir eu en face de lui un futur grand joueur de gazon. Même s’il lui reste encore beaucoup de travail pour briller sur toutes les surfaces, Dominic Stricker semble en effet avoir tous les atouts pour briller un jour à Church Road. On se réjouit de l’y retrouver.

