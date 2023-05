Course à pied – Dominic Lobalu a mis le 17e Genève Marathon sur orbite Coiffée par un soleil généreux, la première journée a enchanté le public et les coureurs, petits et grands. Sur 5 km, le crack sud-soudanais a ajouté un nouveau record à sa panoplie. Reprise des courses ce dimanche matin. Pascal Bornand

Dominic Lobalu dans ses œuvres sur le Quai Gustave Ador, loin devant tous ses poursuivants. DR

Avant que Marcel Hug ne se mette en route ce dimanche matin sur son fauteuil roulant, c’est le supersonique Dominic Lobalu qui a mis le 17e Genève Marathon sur rail. Ou plutôt sur orbite. L’athlète sud-soudanais établi à Saint-Gall a survolé comme attendu l’épreuve du 5 km en établissant un record du parcours (13’38’’) qui risque bien de faire de vieux os au palmarès de l’épreuve. Boulimique malgré sa silhouette d’ascète, il détient déjà ceux du 10 km et du semi-marathon. Chez les dames, c’est la Suissesse Jenna Bolumar qui s’est imposée en 17’36.

«Genève, c’est un peu comme une terre d’élection pour moi. C’est là que je me suis fait connaître J’aime y revenir. Au bord de la route, il y a toujours une bonne vibration.» Dominic Lobalu, vainqueur de l’épreuve du 5 km

«Genève, c’est un peu comme une terre d’élection pour moi. C’est là que je me suis fait connaître J’aime y revenir. Au bord de la route, il y a toujours une bonne vibration», confie l’athlète du LC Brühl, vainqueur l’an dernier du semi-marathon et de la Course de l’Escalade, les deux fois déjà avec un record à la clé. Son front perlé de sueur souligne la vigueur de son effort. «J’ai tout de même un peu réduit ma cadence dans la descente, car je voulais ménager mes genoux», explique-t-il.

Dominic Lobalu à l’arrivée. Sa victoire était attendue! DR

Sur le quai Gustave Ador, Dominic Lobalu a pu passer la vitesse supérieure et mettre encore plus dans le vent ses lointains poursuivants, son dauphin, l’Anglais Jarvis Daniel, lui concédant 1’35’’. Mais pourquoi s’aligner sur cette distance et prendre le risque de cavaler seul devant? «À Genève, j’avais envie de découvrir autre chose. Courir en solitaire, ce n’est pas un problème, ça forge le mental. Et puis, la saison sur piste commence bientôt. Après le GP de Berne, samedi prochain, je vais retrouver la Ligue de diamant», répond le pistard. Une scène prestigieuse sur laquelle il s’est illustré l’an passé en remportant le 3000 m à Stockholm et en courant le 5000 m en 12’52’’ à Zurich.

À l’arrivée, l’écho de son chrono victorieux a fait l’admiration de ceux qui terminaient leur pensum en grimaçant. «Non, ce n’est pas lui qui court trop vite, c’est moi qui ai traîné un peu trop en route», souriait Frédéric, un vendeur de camions pour chevaux venu d’Avignon, qui a mis le double de temps pour couvrir la distance. «J’ai repris l’entraînement il y a deux semaines mais mon résultat m’encourage à persévérer. Je ferai mieux la prochaine fois.»

La jeunesse du marathon est un beau gage d’avenir. DR

Avant le cavalier seul de Dominic Lobalu, ce sont des centaines de jeunes coureurs – dont plus plusieurs futurs cracks – qui avaient ouvert le bal sous un ciel de carte postale. Puis les adeptes du 10 km ont fermé le ban, le Kényan Brian Kipchumba le premier en 29’51’’, suivi plus tard par sa compatriote Jebichi Lydia Korir en 32’51’’. La nuit est alors tombée. Reprise des courses ce dimanche matin à 8 heures pour le semi-marathon et à 9 heures pour le marathon. Départ du ch. Frank Thomas, arrivées sur le pont du Mont-Blanc.

