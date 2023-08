Dôme de chaleur à Genève – Une rentrée sous le signe de la canicule Les élèves reprennent le chemin des classes lundi, alors que le mercure va atteindre les 36 degrés selon MétéoSuisse. Comment les écoles se préparent-elles? Antoine Grosjean

À l’école Trembley, les nouveaux pavillons provisoires sont en bois, donc mieux isolés que des containers en métal. De plus, ils bénéficient de l’ombrage des arbres, puisque aucun n’a été coupé. LUCIEN FORTUNATI

Cette année, la rentrée scolaire se fera sous le signe de la canicule. Selon MétéoSuisse, le mercure devrait atteindre les 36 degrés ce lundi à Genève, jour où les élèves du canton reprennent le chemin des classes. Dans les écoles, on se prépare déjà pour éviter les coups de chaleur. Le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) participe d’ailleurs au dispositif canicule récemment mis en place par le service du médecin cantonal (SMC).

Ainsi, le Département de l’instruction publique (DIP) a rappelé au corps enseignant les bons gestes préconisés en cas de canicule: encourager les enfants à porter une casquette à l’extérieur, les inciter à boire régulièrement de l’eau, au besoin changer d’environnement pour travailler à l’extérieur, dans un espace ombragé, ou encore augmenter la fréquence des temps de repos. Et évidemment, prêter une attention accrue à l’état de santé des élèves.

Bien aérer les bâtiments le matin

L’aération des bâtiments aux heures les plus fraîches de la journée fait aussi partie des mesures prévues. «Nous avons fait passer le message aux concierges des écoles pour qu’ils s’efforcent de ventiler au maximum les classes le matin, avant qu’il ne fasse trop chaud, même lorsque les enseignants sont absents, explique Isabelle Widmer, cheffe du Service des écoles et institutions pour l’enfance de la Ville de Genève. Ouvrir les très nombreuses fenêtres d’une école et fermer tous les stores, c’est une charge de travail supplémentaire pour eux, mais ils savent que c’est important.»

«Notre principale préoccupation, c’était de pouvoir faire une rentrée tout court. La canicule reste un problème secondaire.» Michel Bürgisser, secrétaire général de la Ville de Vernier

Ces mesures prennent une importance particulière dans les bâtiments provisoires – souvent constitués de containers en métal – qu’occuperont de nombreux élèves genevois, notamment ceux de l’école des Ranches, à Vernier, où l’incendie survenu début juillet a rendu inutilisables seize salles de classe. «Ces pavillons bénéficient quand même d’une isolation thermique et d’un système de refroidissement», précise Michel Bürgisser, secrétaire général de la Ville de Vernier.

Pour lui, la canicule reste toutefois un problème secondaire: «Notre principale préoccupation, c’était de pouvoir faire une rentrée tout court. Nous avons travaillé d’arrache-pied depuis l’incendie de l’école de Ranches, afin de trouver une solution de remplacement. Grâce à un groupe scolaire modulaire proposé par La Tour-de-Peilz, et quelques classes supplémentaires que nous avons pu ouvrir dans d’autres écoles du village, les 250 élèves concernés pourront commencer les cours lundi, comme tous les autres. Le DIP craignait que nous n’arrivions pas à tenir les délais, mais les bâtiments provisoires sont fonctionnels, et nous lui en avons remis les clés mercredi.»

Des pavillons en bois

En Ville de Genève, une partie des élèves de deux écoles – celles de Trembley et des Allières – feront aussi leur rentrée dans des pavillons, qui viennent d’être installés. Mais ceux-ci sont de toute dernière génération. «C’est ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle dans le genre, au niveau thermique», assure Catherine Armand, collaboratrice personnelle de la cheffe du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité, Frédérique Perler. «Ces nouveaux modules sont en bois, contrairement aux habituels containers, donc il y a une beaucoup plus grande inertie thermique grâce à la faible conductibilité du bois par rapport au métal. Leur conception respecte le standard de Très Hautes Performances Énergétiques (THPE) et la toiture est végétalisée, ce qui augmente encore la qualité de l’isolation, tant du chaud que du froid.»

Les classes sont même équipées de détecteurs de CO₂, qui indiquent quand l’aération est insuffisante. «Tout cela fait qu’on y est même mieux protégé de la chaleur que dans certaines écoles anciennes.»

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.