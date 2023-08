Dôme de chaleur à Genève – L’école primaire devient facultative en raison de la canicule Le Département de l’instruction publique a décidé de laisser le choix aux parents d’envoyer ou non leurs enfants en classe jeudi et vendredi après-midi. Antoine Grosjean

Image d’illustration. LAURENT GUIRAUD

Ce n’est pas une libération des cours, mais ça y ressemble. Ce mercredi en fin de journée, le directeur général de l’enseignement obligatoire, Eric Stachelscheid, a envoyé un message aux directeurs et directrices d’établissements scolaires pour leur dire qu’en primaire, les enfants n’étaient pas obligés de venir à l’école jeudi et vendredi après-midi, en raison de la canicule extrême qui sévit depuis quelques jours.

La «Tribune de Genève» s’est fait l’écho de ceux qui fréquentent des salles de classe surchauffées en cette rentrée scolaire caniculaire. Le Département de l’instruction publique a pris la mesure du problème. «Si les parents estiment que les conditions d’accueil de leurs enfants peuvent être plus adéquates à la maison et que cela est possible pour eux, ils peuvent garder leurs enfants jeudi après-midi et/ou vendredi après-midi», explique Eric Stachelscheid dans sa directive.

Il ajoute que toutes les classes et écoles restent ouvertes, et que les enfants sont accueillis, mais que l’école primaire n’est pas obligatoire pendant ces deux après-midi compte tenu des extrêmes températures. Cela s’adresse tout particulièrement aux parents de la 1P et 2P.

À chaque cycle de décider

En ce qui concerne le cycle d’orientation, c’est aux directions d’évaluer la situation spécifique de chaque bâtiment, de leur personnel et de l’accueil des élèves. Si nécessaire, elles peuvent décider d’une libération des élèves partiellement ces deux après-midi.

Ceci peut concerner l’entier d’un cycle, un seul étage ou encore les classes les plus exposés. Dans tous les cas, tout élève qui n’a pas la possibilité de rester chez lui peut venir à l’école. Une permanence et un accueil minimal seront assurés.

En ce qui concerne le personnel scolaire, une attention particulière doit être portée aux personnes à risque et notamment aux femmes enceintes. Selon les cas, ces personnes doivent être invitées à éventuellement rentrer chez elles, et en tout cas à rester très attentives à leurs conditions de travail, notamment en matière de température dans le lieu de travail et d’hydratation.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.