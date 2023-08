Dôme de chaleur – 7 conseils pour bien dormir durant les nuits tropicales Pour éviter les recommandations inutiles ou farfelues en termes de sommeil, on fait le point avec un spécialiste. Joel Espi

Dormir dans le frigo? Pas vraiment la meilleure option… GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Le dôme de chaleur s’est installé en Suisse. Samedi, les températures sont montées à plus de 33 degrés. A Genève, le mercure a même atteint 36,2 °C à 15h30. A Payerne (VD), Delémont (JU) ou Schaffhouse, on mesurait plus de 34 °C. Ce dimanche, il devrait dépasser les 20 °C dès le début de la matinée et jusqu’à 33 °C l’après-midi en plaine.