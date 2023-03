Ski alpin – Doit-on l’appeler Odinator ou Oderminator? Géant, supergéant, Marco Odermatt a battu le record de points d’Hermann Maier ce samedi à Soldeu en remportant sa 13e victoire de la saison. Quel récital! Christian Maillard Soldeu (Andorre)

Et une 13 e victoire pour une saison stratosphérique: Marco Odermatt n’en finit pas de rendre banal l’exceptionnel. AFP

Que dire de plus sur ce phénomène après cette nouvelle démonstration? Mais comment fait-il? Incrédule, ébahi, estomaqué, en colère, Henrik Kristoffersen a donné, lors de la première manche, un gros coup de pied à une barrière, de rage, de frustration. Le Norvégien a, certes, rectifié le tir sur le second tracé pour remonter au 2e rang, mais cela n’a pas suffi pour faire douter le «Maître», qui l’a relégué, lui et tous les autres géants de la discipline, à plus de deux secondes derrière lui.