Une question, un expert – Dois-je envoyer mon fils dans sa chambre quand il fait une grosse bêtise? Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille à Lausanne, revient sur le débat autour du «Time out».

Marie Maurisse

Nahum Frenck est thérapeute de famille. Florian Cella/24Heures

C'est une vieille question. Généralement, on la résout en disant: surtout pas de dressage - le dressage est pour les animaux. Tout comme l’élevage, qui n’est pas la même chose que l’éducation. Donc, dans notre langage, on essaye d'oublier que l'être humain appartient au règne animal. Si nous acceptons l'idée que l'être humain est un animal parlant, l'éducation, le dressage et toute autre méthodologie éducative devraient se combiner avec un esprit éthique et déontologique.