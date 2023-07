États-Unis – Documents confidentiels: un employé de Trump comparaît Le gérant de la propriété de Donald Trump en Floride, accusé dans l’affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche, a comparu lundi devant un juge fédéral à Miami.

Carlos De Oliveira à Miami le 31 juillet 2023. Getty Images via AFP

À la suite de cette première audience, Carlos De Oliveira, 56 ans, a été laissé en liberté sous caution, pour un montant fixé à 100’000 dollars, dans l’attente de son procès.

Vêtu d’un costume bleu foncé, il a écouté avec attention l’énoncé de ses droits et l’exposé des charges pesant à son encontre. Il se voit principalement reprocher d’avoir détruit des images de vidéosurveillance susceptibles de faire du tort à Donald Trump et, ce faisant, d’avoir entravé l’enquête visant le ténor républicain.

Précisément, selon l’accusation, Carlos De Oliveira «a insisté» auprès d’un technicien de la résidence de Mar-a-Lago, disant «que +le patron+ voulait qu’un serveur soit effacé», peu de temps après que les enquêteurs fédéraux eurent demandé accès aux enregistrements des caméras surveillant une salle où étaient entreposés des cartons de documents. Il est également accusé d’avoir fait de fausses déclarations au FBI. Interrogé par les enquêteurs pour savoir s’il avait aidé à transporter ou vider des boîtes de documents à Mar-A-Lago, Carlos De Oliveira avait répondu non. «Jamais rien vu», avait-il assuré.

Trump favori des primaires

Le magistrat fédéral Edwin Torres a interdit à l’inculpé de voyager hors de la Floride sans autorisation ou de discuter directement de l’affaire avec des témoins potentiels.

Donald Trump, 77 ans a été inculpé début juin pour sa gestion supposée négligente de documents très sensibles de la Maison-Blanche, et doit être jugé à partir du 20 mai 2024, au moment où la course à l’investiture républicaine pour la présidentielle battra son plein. L’ancien président est inculpé pour «rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage» dans cette affaire, pour laquelle il plaide non coupable.

Il reste néanmoins le grand favori des primaires républicaines. Selon un dernier sondage New York Times/Siena poll rendu public lundi, il fédérerait 54% des électeurs républicains à la primaire, loin devant les 17% soutenant son premier rival, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis.

Procureur «cinglé»

Donald Trump assure que même une condamnation ne lui ferait pas arrêter sa campagne. Ses déboires judiciaires devraient prochainement s’aggraver: une procureure de Géorgie doit en effet annoncer en août le résultat de son enquête sur les pressions qu’il a exercées pour tenter d’altérer le résultat de la présidentielle de 2020 dans cet État du Sud.

L’ancien homme d’affaires est également visé par des enquêtes fédérales confiées au procureur spécial Jack Smith, notamment sur ses tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020.

Dans sa plateforme Truth Social lundi, Donald Trump a confié s’attendre «désormais à tout moment» à une inculpation de la part de «Jack Smith le cinglé et de son gang extrêmement partial de voyous». Selon lui, ces poursuites n’ont qu’un objectif d’«interférence électorale» afin de l’écarter de la course à la Maison-Blanche.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.