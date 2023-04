Football – Djurovski: «L’Europe, c’est important pour Servette» Légende vivante d’Étoile rouge Belgrade et de Servette, Bosko Djurovski supportera à Genève les Grenat contre Saint-Gall ce samedi (20 h 30). Daniel Visentini

Bosko Djurovski a tout gardé. Les souvenirs et les classeurs s’empilent dans deux grands sacs. Un morceau d’histoire. La sienne. Celle d’Étoile rouge et de Servette aussi. LDD

On l’avait retrouvé à Belgrade, avant le match Suisse-Biélorussie disputé en Serbie. On va le revoir à Genève ce samedi: Bosko Djurovski sera présent à la Praille pour le Servette - Saint-Gall au programme. Djurovski, c’est l’homme de tous les derniers titres servettiens, sur le terrain ou dans le staff et, à l’heure où la famille grenat explose de joie avec le hockey, il faut écouter le message d’un vénérable ancien. Son nom, peut-être étranger aux plus jeunes, renvoie à plusieurs heures glorieuses du Servette FC, dans les années 90.