Wimbledon 2023 – Djokovic sort Rublev et rejoint Sinner en demi-finale Le Serbe s’est défait du Russe et s’est qualifié pour sa douzième demie à Londres. Il y affrontera l’Italien, tombeur du Russe Roman Safiullin.

La joie de Novak Djokovic après avoir remporté le troisième set contre Andrey Rublev. AFP

Novak Djokovic, qui peut égaler le record absolu de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court, s’est qualifié mardi pour sa douzième demi-finale de Wimbledon en écartant le Russe Andrey Rublev (7e mondial) 4-6 6-1 6-4 6-3.

Le Serbe de 36 ans affrontera vendredi l’Italien Jannik Sinner (8e), pour une place en finale. Il a également en ligne de mire le record de huit titres sur le gazon londonien détenu par Roger Federer chez les hommes, à une longueur du record absolu de Martina Navratilova (9).

L’Italien Jannik Sinner (ATP 8), lui, s’est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem en battant le Russe Roman Safiullin (92e) 6-4 3-6 6-2 6-2.

Quart de finaliste à l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open en 2022, Sinner a enfin passé ce cap. Il devient, pour l’heure, à 22 ans, le plus jeune demi-finaliste sur le gazon londonien depuis 2007 et un certain Novak Djokovic…

Mais il ne le restera pas bien longtemps: le vainqueur du quart, mercredi, entre Carlos Alcaraz (No1 mondial) et Holger Rune (No6), 20 ans tous les deux, le deviendra à sa place.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.