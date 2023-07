Wimbledon 2023 – Djokovic se qualifie pour sa 9e finale à Londres Le Serbe a battu l’Italien Jannik Sinner, vendredi en demi-finale. Il va tenter de remporter un 24e Grand Chelem et un 8e Wimbledon.

Novak Djokovic a passé 2 heures et 45 minutes sur le court pour éliminer Jannik Sinner. AFP

Novak Djokovic, 2e mondial et qui vise le record absolu de 24 titres en Grand Chelem détenu par Margaret Court, s’est qualifié vendredi pour sa neuvième finale à Wimbledon en battant l’Italien Jannik Sinner (8e mondial), 6-3 6-4 7-6 (7/4). «Le score ne reflète pas la réalité de ce qu’il se passait: c’était très serré et le troisième set aurait pu tourner à son avantage», a commenté Djokovic.

«Il a prouvé qu’il était l’un des leaders de la nouvelle génération et l’un des tout meilleurs joueurs au monde. Et moi, je suis heureux de faire partie de cette nouvelle génération!» a plaisanté le Serbe de 36 ans qui adore tenir tête aux jeunes.

Il affrontera dimanche en finale le No 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz ou le Russe Daniil Medvedev (3e) qui s’affrontent vendredi après-midi. En cas de victoire, il égalera aussi le record de huit titres sur le gazon londonien détenu par Roger Federer. Martina Navratilova détient le record absolu de neuf sacres.

Djokovic intraitable sur les points clés

En 2022, Djokovic et Sinner s’étaient rencontrés un tour plus tôt et le Serbe s’était imposé en cinq sets après avoir perdu les deux premiers. Cette fois, trois manches lui ont suffi pour écarter l’Italien sans jamais être menacé.

Car comme souvent, Djokovic a été intraitable sur les points clés: il a notamment sauvé les neuf balles de break qu’il a eues à défendre, dont deux balles de set d’affilée pour Sinner dans le troisième set.

Le Serbe a parfaitement réussi son envol: après avoir sauvé une balle de break dans le tout premier jeu du match, il a pris le service de Sinner pour mener 2-0 et confirmer à 3-0. Impérial sur ses mises en jeu (onze aces, aucune double faute et 30% de premières balles gagnantes sur l’ensemble de la partie), il a conservé son avantage jusqu’à la fin de ce premier set.

Un cri qui coûte un point

Dans le deuxième, après avoir réussi le break, Djokovic s’est fait pénaliser d’un point parce que l’arbitre a considéré que son cri sur une frappe était arrivé trop tard et avait perturbé son adversaire qui s’apprêtait à frapper. Djokovic a tenté brièvement de discuter mais sans succès.

Puis dans le même jeu, à égalité, Djokovic a pris un avertissement pour temps dépassé avant sa première balle. Mais rien n’y a fait, il a confirmé son break (3-1).

«Ce point de pénalité aurait pu changer le cours de la partie parce que, après, j’étais très nerveux», a-t-il commenté. «C’est la première fois que ça m’arrive, c’est peut-être l’écho», a-t-il ajouté en référence au toit du Centre Court fermé pour le match.

Balles de set sauvées

Sinner a tenté d’être plus entreprenant et est parvenu à mettre Djokovic sous pression, sans pour autant le faire craquer. Le Serbe s’est offert trois balles de set sur son service et a conclu sur un ace, son septième de la partie.

La troisième manche a été accrochée au point que Djokovic a dû sauver deux balles de set d’affilée à 4-5 sur son service pour égaliser à 5-5.

Sinner a ensuite réussi le mini-break dès le début du tie-break mais Djokovic a égalisé à 3-3. Et il a pris l’avantage 5-4 avec ses deux services à suivre pour conclure le match.

«Maintenant, je vais me reposer et récupérer: je vais regarder l’autre demie depuis ma table de massage», a annoncé Djokovic.

AFP

