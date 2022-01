Le visa du Serbe annulé – Djokovic saura dimanche s’il peut jouer l’Open d’Australie Après cinq jours de suspense, le ministre australien de l’Immigration a décidé d’annuler le visa de Novak Djokovic. Menacé d’expulsion, le numéro 1 mondial se bat maintenant devant la justice. Jean Ammann

Novak Djokovic: la Cour fédérale décidera dimanche de son sort. KEYSTONE

Marc Rosset nous l’avait dit le 12 janvier: «C’est quand même quelque chose que nous n’avons jamais vu dans le tennis: un joueur qui est retenu pendant quatre jours dans un hôtel, un joueur qui débarque sur un tournoi avec, au-dessus de lui, un gouvernement qui a envie de le foutre dehors!»

Le gouvernement australien a assouvi son envie: hier, peu après 17 h (heure de Melbourne, 8 h en Suisse), le ministre de l’Immigration, Alex Hawke, a communiqué que, en conformité avec l’Immigration Act et plus précisément l’article 133C, il annulait le visa de Novak Djokovic «pour des raisons de santé et de bon ordre, au motif qu’il était dans l’intérêt public de le faire».