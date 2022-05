Tennis – Djokovic et Nadal passent facilement à Roland-Garros Le No 1 mondial est venu à bout du Slovène Aljaz Bedene en trois manches et l’Espagnol a vaincu, en trois manches aussi, le Néerlandais Botic van De Zandschulp.

Novak Djokovic était satisfait de son jeu après sa victoire contre Aljaz Bedene. AFP

Le No 1 mondial Novak Djokovic s’est tranquillement qualifié pour les 8es de finale de Roland-Garros, en battant vendredi le Slovène Aljaz Bedene, 195e mondial, 6-3 6-3 6-2. C’est la 16e fois en 17 participations et la 13e fois de suite que le Serbe atteint ce stade de la compétition, lui qui s’est déjà imposé deux fois Porte d’Auteuil (2016, 2021), dont il est le champion en titre.

Comme lors de ses deux premiers tours, le Serbe n’aura pas eu à trop s’employer pour se défaire du Slovène, qu’il avait déjà battu trois fois lors de leurs précédentes confrontations.

Un break dans les deux premières manches, deux dans la dernière, et c’en était fini de Bedene, qui n’a eu qu’une seule occasion (ratée) de s’emparer du service de Djokovic durant une heure et 44 minutes de jeu.

«Aujourd’hui c’était très bien»

Interrogé sur le court juste après sa victoire sur le fait de savoir s’il avait joué «le match parfait», le N° 1 mondial a reconnu s’en être bien sorti, même s’il y a toujours moyen de faire mieux. «Je suis toujours très motivé quand je rentre sur le court, avec l’envie de produire à chaque fois mon meilleur niveau. Ce n’est pas toujours possible de le faire, mais aujourd’hui c’était très bien», a-t-il déclaré en français.

Après les moins de deux heures passées au 1er tour face à gaucher japonais Yoshihito Nishioka (ATP 99), et les 2 heures 16 pour sortir le 38e mondial Alex Molcan, nouveau protégé de son entraîneur historique Marian Vajda, Djokovic devrait en tout cas arriver frais pour affronter au prochain tour Diego Schwartzman.

Schwartzman solide

L’Argentin, 16e mondial, qui s’est montré particulièrement solide vendredi pour vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov (21e), devrait constituer le premier test sérieux pour le Serbe.

Si leurs six précédentes confrontations ont toujours tourné à l’avantage de «Nole», Schwartzman a déjà montré qu’il pouvait être redoutable sur la terre battue, lui qui a atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2020 et avait battu le roi de l’ocre Rafael Nadal la même année à Rome.

Les deux hommes se sont affrontés une fois à Paris, en 2017, et Djokovic l’avait emporté en 5 sets.

Le Serbe espère décrocher Porte d’Auteuil son 21e trophée en Grand Chelem, qui lui permettrait d’égaler le record détenu par Nadal depuis son sacre à l’Open d’Australie en janvier.

Réunion de famille pour Nadal

Un Rafael Nadal, treize fois sacré à Roland-Garros, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale au bout de son «meilleur match» du tournoi aux dépens du Néerlandais Botic van De Zandschulp (ATP 29), dominé 6-3 6-2 6-4.

Son huitième de finale à venir lui réserve une réunion de famille: il affrontera le No 9 mondial Félix Auger-Aliassime – vainqueur de Filip Krajinovic (ATP 55) 7-6 (7/3) 7-6 (7-2) 7-5 –, qui travaille depuis plus d’un an avec son oncle et ex-entraîneur, Toni Nadal.

Trahi à une dizaine de jours de Roland-Garros par son pied gauche, rongé depuis plus de quinze ans par un mal «chronique et incurable» selon ses mots, Nadal vit pour l’instant une première partie de quinzaine parisienne idéale. Il n’a perdu aucun set au cours de ses trois premiers matches, et n’a laissé échapper que 23 jeux au total.

Sous le soleil retrouvé vendredi et sous les yeux de Zinédine Zidane, le Majorquin a passé à peine plus de deux heures sur le court, et commis seulement 13 fautes directes pour 25 coups gagnants.

«Je suis content de gagner en trois sets, pendant deux sets et demi c’était mon meilleur match du tournoi», a estimé «Rafa».

Seul moment délicat: dans la troisième manche, alors qu’il a eu une balle de 5 jeux à 0, il a dû écarter plus tard une balle de 5 partout quand il servait pour le gain de la rencontre.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.