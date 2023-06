Roland-Garros 2023 – Djokovic en trois sets mais plus de 3h30 Le Serbe, principal favori de Roland-Garros avec Carlos Alcaraz, s’est sorti en trois sets mais plus de trois heures et demie d’un match décousu face à l’Espagnol Alejandro Davidovich (34e) au 3e tour, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-2.

A plusieurs reprises au fil du match, Djokovic a esquissé des gestes laissant supposer qu’il ressentait une gêne à la cuisse gauche. Il s’est d’ailleurs fait masser à la fin du deuxième set. Pour autant, il n’a pas semblé particulièrement affecté dans ses déplacements tout au long de la partie. A l’Open d’Australie en janvier, une déchirure à la cuisse gauche ne l’avait pas empêché de remporter son 22e titre en Grand Chelem et d’égaler Nadal.

Sur le court Central vendredi, une nouvelle fois très venteux, le premier set s’est étiré sur une heure et demie, et le deuxième a duré presque aussi longtemps. Dans chacune de ses deux manches, Davidovich a eu ses chances, mais Djokovic a su revenir et, comme souvent, c’est lui qui a le mieux géré les points importants.

Dans la première manche, l’Espagnol a compté à deux reprises un break d’avance (à 3-2 et 6-5), à chaque fois effacé immédiatement par le No 3 mondial, avant de céder au jeu décisif. Dans la seconde, il a mené 2 jeux à 0, balles de 3 à 0, puis a même obtenu une balle de set, à 6-5 en sa faveur, service Djokovic, avant de connaître le même sort. Entretemps, il avait toutefois breaké blanc le Serbe de 36 ans quand celui-ci servait pour le gain du deuxième set, à 5-4. Dans la dernière manche, Djokovic s’est immédiatement échappé, et a conclu sur un ultime break.

En huitièmes de finale, Djokovic affrontera soit le Polonais Hubert Hurkacz, No 14 mondial, soit le Péruvien Juan Pablo Varillas (94e). Djokovic, 36 ans depuis fin mai, a pour la première fois l’occasion de devenir le premier homme avec 23 trophées en Grand Chelem à son palmarès.

