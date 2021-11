Tennis – Djokovic en mission à Turin pour égaler Federer No 1 mondial, le Serbe est favori des Masters, où il vise la passe de six, en l’absence du Suisse et de Nadal. Mais, de son propre aveu, il se méfie des plus jeunes que lui….

Novak Djokovic égalera-t-il Roger Federer au nombre de victoires aux Masters? AFP

Le No 1 mondial Novak Djokovic est à Turin (de ce dimanche à dimanche prochain) pour parachever une année 2021 de records, en égalant celui de victoires aux Masters, cette compétition qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, et où il vise un sixième sacre comme Roger Federer.

Les Masters 2021, qui seront organisés pour la première fois à Turin après douze éditions à Londres, seront – pour la première fois depuis 2016 – privés des deux légendes, Roger Federer et Rafael Nadal.

Au cours d’une année 2021 particulièrement faste (5 titres, dont 3 Grands Chelems, sur 11 tournois joués), Djokovic a battu les records de semaines passées à la place de No 1 mondial (347 lundi) et de saisons terminées au sommet de la hiérarchie mondiale (7). Il a égalé le record de titres majeurs (20) en remportant l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, avant d’échouer dans sa quête du Grand Chelem calendaire en finale de l’US Open contre le Russe Daniil Medvedev.

Vainqueur de son 37e Masters 1000 dimanche à Paris, il a battu le record de victoires dans cette catégorie de tournois. Pourtant, il n’a plus remporté les Masters depuis 2015.

Question d’énergie

«Dans la première partie de ma carrière, c’était l’un des tournois où je réussissais le mieux, je l’ai même gagné trois fois d’affilée (ndlr: en réalité quatre, de 2012 à 2015, après un premier titre en 2008). Maintenant, je n’ai peut-être plus la réserve d’énergie nécessaire en fin de saison», a rappelé vendredi le joueur de 34 ans.

Ce qui explique, selon lui, pourquoi les dernières éditions des Masters ont été remportées par des joueurs plus jeunes. «Dimitrov, Tsitsipas, Zverev, qui ont gagné les Masters ces dernières années, y ont remporté leur premier grand titre. C’était peut-être la première, deuxième ou troisième fois qu’ils se qualifiaient, il étaient frais, motivés et n’avaient pas grand-chose à perdre, contrairement à certains d’entre nous qui étions là depuis un moment», a estimé le Serbe.

Cette année, il a certes joué moins de tournois que par le passé, mais ceux qu’il a disputés ont été «exténuants physiquement, mentalement et émotionnellement, en particulier ceux du Grand Chelem (...) à cause de la possibilité d’écrire l’histoire».

Nouvelle vague

S’il a dominé la saison, la relève s’est cependant faite de plus en plus pressante: Daniil Medvedev (25 ans), vainqueur des Masters 2020, a remporté son premier Majeur à New York, Alexander Zverev (24 ans) a gagné deux Masters 1000 (Madrid et Cincinnati) ainsi que la médaille d’or olympique à Tokyo, Stefanos Tsitsipas a décroché son premier Masters 1000 (Monte-Carlo) et mené deux sets à zéro contre Djokovic en finale à Roland-Garros.

«J’ai bien joué cette année, j’ai gagné cinq tournois et je suis le seul à avoir gagné plusieurs Masters 1000. Donc je ne suis pas venu là juste pour participer», a prévenu Zverev.

Contrairement au public londonien qui n’avait plus d’enfant du pays à soutenir depuis 2016 et le sacre d’Andy Murray, celui de Turin sera derrière Matteo Berrettini, le finaliste de Wimbledon. «Je ressens de la pression, mais c’est de la bonne pression. Je sais que le public sera de mon côté», a-t-il commenté.

Le plateau est complété par le Russe Andrey Rublev, 24 ans et finaliste à Monte-Carlo et Cincinnati cette année, qui s’est qualifié pour la seconde année consécutive.

Feront leurs débuts dans ce «tournoi des Maîtres»: le Polonais Hubert Hurkacz, 24 ans, vainqueur à Miami et bourreau de Federer en quarts à Wimbledon en lui ayant infligé un 6-0 dans le 3e set, ainsi que le Norvégien Casper Ruud, 22 ans et vainqueur de cinq titres cette année.

Les groupes et le programme Afficher plus Turin , FINALES ATP 2021 Les groupes Groupe Vert: Novak Djokovic (Ser), Stefanos Tsitsipas (Grè), Andrey Rublev (Rus), Casper Ruud (Nor). Groupe Rouge: Daniil Medvedev (Rus), Alexander Zverev (All), Matteo Berrettini (Ita), Hubert Hurkacz (Pol). Le programme Dimanche, Groupe Rouge: 14 h: Medvedev – Hurkacz. 21 h: Zverev – Berrettini. Lundi, Groupe Vert: 14 h: Djokovic – Ruud. 21 h: Tsitsipas – Rublev. Mardi et jeudi: Groupe Rouge, affiches à déterminer. Mercredi et vendredi: Groupe Vert, affiches à déterminer. Les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour les demi-finales samedi 20 novembre. La finale se jouera dimanche 21 novembre.

Les dix derniers vainqueurs Afficher plus 2020: Daniil Medvedev (Rus) 2019: Stefanos Tsitsipas (Grè) 2018: Alexander Zverev (All) 2017: Grigor Dimitrov (Bul) 2016: Andy Murray (GB) 2015: Novak Djokovic (Ser) 2014: Novak Djokovic (Ser) 2013: Novak Djokovic (Ser) 2012: Novak Djokovic (Ser) 2011: Roger Federer (Sui)

