Tennis – Djokovic a souffert face à Tiafoe, mais il a fini par passer Le No1 mondial a été accroché par l’Américain, mais il s’en est sorti en quatre sets. La tableau féminin a perdu la Canadienne Bianca Andreescu, alors que la promenade se poursuit pour Serena Williams.

Novak Djokovic a été malmené par Frances Tiafoe. AFP

Novak Djokovic a été malmené, mais il a su imposer sa loi face au valeureux américain Frances Tiafoe (64e mondial), 6-3 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 6-3, ce mercredi au 2e tour de l’Open d’Australie.

Le No 1 mondial n’a pas joué son meilleur tennis, mais il a su élever son niveau et surtout la pression sur son adversaire aux moments importants. Il affrontera encore un Américain au 3e tour, Reilly Opelka (38e) ou Taylor Fritz (31e).

Un avertissement décisif

«Si j’avais le choix, je préfèrerais ne pas avoir ce genre de match la première semaine», a reconnu le Serbe qui a dû composer avec une forte chaleur et un adversaire qui a produit «un match fantastique».

De nouveau menacé dans la 3e manche, après avoir cédé la deuxième au tie-break, Djokovic a retrouvé son statut de patron dans le jeu décisif pour prendre l’avantage. «J’ai la chance de m’en être sorti, en particulier dans le 3e set où il a très bien joué», a-t-il estimé.

Thiem sans aucun souci Afficher plus L’Autrichien Dominic Thiem (3e mondial) poursuit tranquillement sa route à l’Open d’Australie. Il a éliminé ce mercredi l’Allemand Dominik Köpfer (70e) au 2e tour, 6-4 6-0 6-2. Pour tenter de rallier les 8es, le finaliste de l’an dernier à Melbourne devra vaincre le vainqueur de la rencontre entre le fantasque Australien Nick Kyrgios (47e), toujours gonflé à bloc lorsqu’il joue devant son public, et le jeune Français Ugo Humbert (34e). / AFP

Sous la pression de son adversaire, mais également parce qu’il sent qu’il a une chance à jouer, Tiafoe s’est énervé et a récolté un avertissement dans le 4e set qui fait basculer définitivement la rencontre. «On a fait un match de grande qualité, il a tout donné et malheureusement pour lui, il a écopé d’un avertissement qui l’a privé d’un premier service à 30-30, ce qui m’a permis de mener 30-40», a analysé Djokovic. Il a en effet saisi sa chance de faire le break pour mener 4-3 et enchaîner facilement sur son service 5-3.

Sentant son adversaire sur le point de craquer, Djokovic a encore augmenté la pression pour finalement profiter d’une double faute de Tiafoe sur balle de match. «La surface a changé, c’est vraiment la plus rapide que j’ai connue ici sur la Rod Laver Arena. Il faut avoir un bon service, sinon ça peut être compliqué», a-t-il souligné en pensant déjà à la suite.

Un retour raté pour Bianca Andreescu Afficher plus L’Open d’Australie n’aura duré qu’un tour pour Bianca Andreescu. La No 9 mondiale, très attendue pour son retour sur le circuit après 15 mois d’absence, a été éliminée mercredi dès le 2e tour par Su Wei Hsieh, 71e mondiale, en deux sets, 6-3 6-2. En manque de repères et trop inconstante, la Canadienne, qui avait remporté l’US Open 2019, n’a pas réussi à résister au jeu solide de la Taïwanaise. Elle n’a d’ailleurs pas caché certains regrets à l’issue du match: «Quand je suis sortie du court, j’ai dit à mon entraîneur à quel point j’étais déçue de n’avoir que ça à donner. Car j’ai donné tout ce que j’avais aujourd’hui. C’est sans doute ça qui est le plus frustrant.» Serena Williams, elle, continue de dérouler à l’Open d’Australie. Elle s’est imposée ce mercredi en 1h10 face à la Serbe Nina Stojanovic (99e), 6-3 6-0, pour filer au 3e tour. Au premier tour, l’ancienne No 1 mondiale (aujourd’hui 11e), en quête d’un 24e titre record en Grand Chelem, avait déjà été expéditive, n’abandonnant que deux petits jeux à son adversaire, Laura Siegemund. Par contre, sa sœur aînée Venus a été balayée par Sara Errani. L’Italienne, 134e mondiale et issue des qualifications, a été sans pitié pour finalement laminer Venus Williams 6-1 6-0. L’Américaine (81e mondiale et âgée de 40 ans) était nettement diminuée physiquement, mais elle a tenu a jouer jusqu’au bout. Blessée à un genou et à une cheville, l’aînée des sœurs Williams, finaliste à Melbourne en 2003 et en 2017 mais jamais lauréate, a été soignée sur le court, mais a refusé d’abandonner. / AFP

AFP