Tennis – Djokovic à la Laver Cup avec Federer, Nadal et Murray La 5e édition du tournoi d’exhibition qui oppose l’Europe au Reste du monde se déroulera fin septembre, avec Novak Djokovic et les autres membres du Big Four. Florian Paccaud

Le Team Europe représentera 66 titres en Grand Chelem. AFP

Un plateau de rêve. Rafael Nadal (ATP 3), Roger Federer (non classé), Andy Murray (ATP 50) et Novak Djokovic (ATP 7) seront alignés ensemble lors de la Laver Cup, qui aura lieu à Londres du 23 au 25 septembre prochain. Les organisateurs ont confirmé vendredi, la participation du Serbe. L’Espagnol, le Bâlois et le Britannique avaient eux déjà annoncé leur présence à ce tournoi d’exhibition mis en place depuis 2017 sous l’impulsion de "RF".

«Je suis vraiment excité de rejoindre à nouveau le Team Europe, a déclaré le récent vainqueur de Wimbledon. C’est la seule compétition où vous pouvez jouer avec des gars qui sont normalement vos adversaires. Et rejoindre Rafa, Roger et Andy – trois de mes plus grands rivaux de tous les temps – sera un moment vraiment unique dans l’histoire de notre sport.»



«Quatre légendes dans une même équipe»

Le Team Europe, invaincu depuis le lancement de la compétition, pèsera donc pas moins de 66 titres en Grand Chelem. «Je ne pense pas que j’aurais pu imaginer avoir ces quatre légendes dans une même équipe», a affirmé Bjorn Bjorg, qui dirigera l’équipe. «Chaque année, notre objectif est de gagner. Je crois que nous aurons nos chances», a ajouté le Suédois, qui doit encore sélectionner deux autres joueurs.



En face, l’équipe du Reste du monde, dirigée par John McEnroe, sera composée en tout cas du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9), de l’Américain Taylor Fritz (ATP 13) et de l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 14). Les trois autres éléments qui participeront à ce prestigieux événement, n’ont pas encore été communiqués. Quoi qu’il en soit, le spectacle promet d’être majestueux.

