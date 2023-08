Football – Djibril Sow s’engage avec le Séville FC Après quatre saisons à l’Eintracht Francfort, l’international suisse quitte la Bundesliga pour signer jusqu’en 2028 avec le tenant du titre en Europa League. Chris Geiger

Djibril Sow a disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Suisse. AFP

La belle histoire entre Djibril Sow et l’Eintracht Francfort prend fin. Après quatre saisons passées en Allemagne, couronnées d’un titre en Europa League au terme de l’exercice 2021-2022, le milieu international suisse (38 sélections) met le cap sur l’Espagne pour s’engager avec le Séville FC jusqu’en juin 2028.

Dans l’air depuis mardi soir, le transfert a été officialisé vendredi par l’organisation andalouse. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec le club allemand, le Zurichois de 26 ans pourrait rapporter jusqu’à 14 millions d’euros aux «Aigles». Ces derniers avaient terminé 7es du dernier championnat de Bundesliga.

Formé au FC Zurich et au Borussia Mönchengladbach, le demi défensif d’origine sénégalaise s’était révélé sous les couleurs de Young Boys entre 2017 et 2019. Il avait remporté deux titres de champion de Suisse (2018, 2019) et découvert la Ligue des champions avec le club bernois. De quoi taper dans l'œil des recruteurs de l’Eintracht Francfort, qui l’avaient fait venir contre 14 millions d’euros. En quatre saisons passées outre-Rhin, Sow a porté à 160 reprises le maillot rouge, noir et blanc.

En ralliant l'Andalousie, le frère cadet de Coumba – l’internationale helvétique de 28 ans dispute actuellement la Coupe du monde féminine avec l’équipe de Suisse – s’apprête à découvrir un nouveau championnat et à regoûter à la Ligue des champions. Car en signant au Séville FC, le Zurichois va surtout rejoindre les rangs du vainqueur sortant de l’Europa League, qui sort toutefois d’une année compliquée sur la scène domestique (12e en Liga).

Sow aura comme objectif de s’imposer rapidement dans l’entrejeu de l’entraîneur José Luis Mendilibar afin d’assurer sa présence dans la sélection de Murat Yakin à l’Euro 2024. Ce qui constituerait sa troisième participation personnelle à un tournoi majeur après l’Euro 2021 et la Coupe du monde 2022.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos @christogeiger

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.