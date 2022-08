Natation – Djakovic à la fête, Genevois «chocolat» et édition historique Antonio Djakovic a gagné la médaille d'argent du 400 mètres nage libre des Européens de Rome. Ses compatriotes Jérémy Desplanches, sur 200 mètres 4 nages, et Roman Mityukov, sur 100 mètres dos, sont restés au pied du podium. Robin Carrel

Le Suisse emble aimer l’argent. AFP

Quelle folle semaine pour le Zurichois de 19 ans! Après l'incroyable 2e place sur 200 mètres derrière le "monstre" roumain David Popovici, le voici une nouvelle fois vice-champion d'Europe, sur 400 mètres cette fois. Seul l'Allemand Lukas Maertens, avec au passage le record des Championnats d’Europe en 3'42''50, a réussi à devancer le Suisse.

Pour décrocher sa deuxième breloque argentée de la semaine romaine, le Suisse a dû mettre près de deux secondes dans la vue à son record national de la distance (3'43''93 contre 3'45''82). Il est parti fort, comme souvent, et était même en tête jusqu’aux 150 mètres. Il n’a pas craqué par la suite et a confirmé au niveau continental sa belle médaille de bronze conquise lors des derniers Mondiaux en petit bassin à Abou Dhabi, il y a neuf mois.

Grâce à cette 4e breloque signée Djakovic, la Suisse a réussi sa plus belle récolte lors de joutes continentales. Et ça aurait pu être encore mieux, car ce mercredi n'a pas vraiment été la journée des Genevois. Sur 200 mètres 4 nages, Jérémy Desplanches a raté la médaille continentale pour plus d'une demi-seconde. Le Genevois est resté à plus de deux secondes et demie de son record sur la distance. Il était parti fort, avant de plier sur la fin devant le Hongrois Hubert Kos, sacré face à l'Italien Alberto Razzetto et au Portugais Gabriel Jose Lopes.

Pluie de chocolat

Pas au mieux cette saison, le Suisse a souffert d'un lumbago il y a quelques semaines et est encore en train de s'adapter à son nouvel environnement à Martigues, sous la houlette de Philippe Lucas. Desplanches, sacré aux Européens de 2018, vice-champion d'Europe l'année passée, argenté en Corée du Sud en 2019 au niveau planétaire et en bronze lors des derniers JO de Tokyo, rentrera donc bredouille d'Italie. C'est rare.

Roman Mityukov a, lui, réussi ses Européens, c'est un fait. Mais le Genevois va peut-être, tout de même, garder un petit arrière-goût amer de sa semaine italienne. Mercredi, le Suisse a, en effet, «fêté» sa troisième médaille en chocolat depuis qu'il est à Rome. Cette fois, c'était sur le 100 mètres dos, gagné par l'Italien Thomas Ceccon, devant le Grec Apostolos et le Français Yohann Ndoye Brouard.

Mityukov savait qu'il devait réaliser une grande performance pour espérer une médaille et c'est exactement ce que le «bronzé» de Budapest en 2021 sur 200 mètres a fait, en battant son record de Suisse de la distance (de 53''87 à 53''55). Malheureusement insuffisant pour arracher une breloque de dernière minute.



Le relais suisse du 4x100 mètres 4 nages, formé de Nina Kost, Lisa Mamié, Julia Ullmann et Maria Ugolkova, a quant à lui pris la 7e place de sa finale.

