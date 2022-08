VTT – Nino Schurter entre définitivement dans la légende Le Grison de 36 ans a remporté son 10e titre de champion du monde de VTT, dimanche, dans la station des Gets (Fr). Il a encore un peu plus écrit son histoire et même l’Histoire tout court. Robin Carrel Les Gets

Quelle classe! Quelle démonstration! Nino Schurter est définitivement le plus grand. Le Suisse a réussi l’exploit de l’emporter en Haute-Savoie et d’ajouter une ligne de plus à son palmarès hallucinant. Dix fois champion du monde, champion olympique à Rio en 2016, sept victoires au général de la Coupe du monde… N’en jetez plus, la légende, c’est lui.

Sur la même piste où il avait gagné le titre planétaire chez les juniors en 2004, Schurter a pris les commandes à l’appel du dernier tour et joué au chat et à la souris avec l’Espagnol David Valero, le dernier coureur qui pouvait le priver de son titre. Il l’a distancé dans le dernier kilomètre et n’a pas semblé y croire lui-même. Dire qu’il voulait arrêter sa carrière en 2020, si les Jeux de Tokyo avaient pu se dérouler à la date prévue…

Le Suisse a encore un record à aller chercher cette saison: celui du nombre de succès en Coupe du monde. S’il décrochait une 33e victoire sur le circuit, il dépasserait alors le Français Julien Absalon et serait alors vraiment seul au monde.

Thomas Pidcock, quatrième derrière le «bronzé» italien Luca Braidot, ne réussira donc pas son incroyable pari de porter les maillots arc-en-ciel des trois disciplines phares du cyclisme. Il a certes gagné le titre mondial en février en cyclocross, mais il a trébuché ce dimanche sur la deuxième «haie» du VTT. Le Britannique, qui ne court que rarement en Coupe du monde, n’était que 53e sur la «grille de départ».

Grâce à ses jambes de feu, le Britannique est revenu sur les leaders avant même la mi-course. Le vainqueur à l’Alpe-d’Huez sur le Tour de France le 14 juillet dernier a ensuite payé ses efforts, chutant même au sixième tour en restant coincé dans des racines lors de la dernière ronde. Il en a été quitte pour s’arrêter aux «stands» pour changer une roue. Ses espoirs de titre et même de podium se sont ainsi évanouis.

Marcel Guerrini (5e), Filippo Colombo (9e), Vital Albin (15e) et Joel Roth (18e) ont complété le joli après-midi du VTT suisse.



