Corps dans une valise à Fribourg – Dix-sept ans de prison requis contre le dealer devenu tueur Pour le Parquet, les 20 coups de lame infligés à une prostituée par un ex-espoir du foot doivent être qualifiés d’assassinat. La défense demande une peine inférieure à 10 ans pour meurtre. Benjamin Pillard

Âgé de 27 ans la nuit de son crime, le dealer vaudois de la Broye avait emménagé deux ans plus tôt en ville de Fribourg. À 100 m du salon de massage où travaillait la victime, une quadragénaire dominicaine. Benjamin Pillard

Il est notoire que contrairement aux juridictions d’autres pays, le Code pénal suisse n’impose pas qu’un crime soit prémédité pour qu’il soit considéré comme un assassinat. Dans l’affaire du Vaudois établi à Fribourg qui avait poignardé à vingt reprises une prostituée dominicaine de 49 ans et dissimulé le corps dans une valise, le procureur Marc Bugnon a indiqué ce mercredi qu’en plus de l’inexistence d’une quelconque préméditation, l’absence de mobile ne devrait pas empêcher le Tribunal d’arrondissement de qualifier le tueur d’assassin. Et donc exclure le prononcé d’une peine inférieure à 10 ans de prison – possible uniquement pour un meurtre.